Nowe Call of Duty w Xbox Game Pass – wielki debiut już dziś

Kolejne Call of Duty dołącza do biblioteki abonamentu Xbox Game Pass! Już dziś możecie wyruszyć na pole bitwy w trakcie II Wojny Światowej.

Call of Duty: WWII w Xbox Game Pass – możecie już pobierać

Co powiecie na nową odsłonę kultowej serii strzelanek w Xbox Game Pass? Call of Duty: WWII to poruszająca i intensywna opowieść, która przenosi gracza w sam środek jednego z najciemniejszych rozdziałów w historii ludzkości – II wojny światowej. Zrealizowana z filmowym rozmachem przez studio Sledgehammer Games, gra skupia się na losach młodego amerykańskiego żołnierza, Ronalda “Reda” Danielsa, który wraz ze swoją jednostką przeżywa piekło frontu zachodniego. Od krwawego lądowania w Normandii po wyzwolenie okupowanej Europy. To nie tylko dynamiczna strzelanka, ale też opowieść o przyjaźni, poświęceniu i granicach ludzkiej wytrzymałości. Realistyczna grafika, poruszające dialogi i emocjonalna narracja sprawiają, że wydarzenia znane z podręczników historii nabierają osobistego wymiaru.

Gra oferuje trzy główne tryby rozgrywki – wciągającą kampanię fabularną, klasyczny multiplayer oraz mroczny tryb zombie. Tryb wieloosobowy stawia na surową, taktyczną walkę bez futurystycznych gadżetów. Przywraca uczucie autentycznego pola bitwy, gdzie każda decyzja może zadecydować o życiu lub śmierci. Z kolei kooperacyjny tryb zombie to klimatyczna alternatywna rzeczywistość, pełna przerażających eksperymentów i niewyobrażalnego zagrożenia. CoD: WWII to powrót do korzeni serii, ale i wszystkim emocjonalne doświadczenie, które przypomina, że za każdą bitwą kryją się ludzkie twarze, historie i dramaty. Moim zdaniem, gra niedoceniona. I tym bardziej warta uwagi.

