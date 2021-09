Znamy terminy bety CoD: Vanguard na wszystkich platformach. Oto mapy i tryby

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Sledgehammer Games podzieliło się ze światem informacjami na temat dalszych okresów testowych Call of Duty: Vanguard. Na ten moment wiadomo już o 3 najbliższych terminach.

Beta Call of Duty: Vanguard – kiedy będzie można grać?

10-13 września – zamknięta beta dla graczy konsol PlayStation, którzy zamówili grę w przedsprzedaży

– zamknięta beta dla graczy konsol PlayStation, którzy zamówili grę w przedsprzedaży 16-20 września – otwarta beta dla graczy PlayStation

– otwarta beta dla graczy PlayStation 16-20 września – zamknięta beta dla graczy PC i Xbox, którzy zakupili grę w przedsprzedaży

– zamknięta beta dla graczy PC i Xbox, którzy zakupili grę w przedsprzedaży 18-20 września – otwarta beta dla graczy PC i Xbox

Co czeka graczy podczas bety?

Deweloperzy na pierwszy tydzień przygotowali 4 następujące mapy: Champion Hill, Hotel Royal, Gavutu i Red Star. Podczas drugiego tygodnia testów do puli dojdzie jeszcze Eagle’s Nest. Gracze będą mieli do wyboru kilka trybów, odpowiednio: Champion Hill, Domination, Team Deathmatch i Kill Confirmed. Od 11 września graczom zostanie udostępniony też Patrol, a od 16 września Search and Destroy.

Kilka dni temu właściciele PS4 i PS5, którzy zamówili CoD: Vanguard w ramach pre-orderu, mogli sprawdzić zamkniętą alfę gry. Co prawda nie obyło się bez kilku mankamentów związanych z widocznością przeciwników, ale spora liczba testujących była ogólnie zadowolona z rozgrywki. Wygląda na to, że twórcy postanowili wprowadzić odpowiednie poprawki. Obiecali, że w becie oponenci będą znacznie lepiej widoczni dzięki kilku poprawkom. Jestem ciekaw, jak sprawdzą się w akcji. Cóż, przekonamy się wszyscy już za kilka dni.