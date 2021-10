Call of Duty: Vanguard na 4 nowych trailerach. Poznajcie główne postacie

Twórcy Call of Duty: Vanguard udostępnili 4 zupełnie nowe, bardzo efektowne zwiastuny gry. Prezentują one głównych bohaterów, których spotkamy w tytule.

W Vanguard wcielimy się w czwórkę postaci, które choć są zupełnie różne, mają jeden cel – pokonać przeważające siły wroga. Na trailerach widzimy tło fabularne każdej bohaterki i bohatera, a także kilka fragmentów rozgrywki.

Daniel Take Yatsu to strzelec wyborowy, który osłania swoich sojuszników z większej odległości, ale nieźle radzi sobie też na bliskim dystansie. Mam wrażenie, że jest to przy okazji najmniej charakterystyczna z głównych postaci – według mnie Danielowi brakuje unikalnego charakteru. Kto wie, może w kampanii będzie ciekawszy.

Padmavati Balan to – jak piszą sami twórcy – postać definiowana przez bycie jednocześnie zabójczo skuteczną żołnierką i pokojowym cywilem. Na materiale widzimy, że nie boi się ona bliskich spotkań z przeciwnikiem i jest wyposażona w bardzo potężną strzelbę.

Arthur Kingsley to jeden z pierwszych bohaterów, jakich mogliśmy ujrzeć na materiałach promocyjnych. Jest on przywódcą oddziału Task Force One, który zawsze potrafizmotywować swoich towarzyszy do dalszego boju. To też komandos z krwi i kości.

Ostatnią zaprezentowaną postacią jest Polina Petrova. Deweloperzy wskazują, że nie wkroczyła ona na wojenną ścieżkę z wyboru, a aby bronić swojej ojczyzny. Jej najlepsza przyjaciółka to snajperka, ale jeśli trzeba, sięgnie też po nóż lub karabin.

Call of Duty: Vanguard zadebiutuje 5 listopada. Gra ukaże się na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X oraz S.