Oto polski zwiastun Call of Duty Vanguard. Kolejny pokaz w drodze

Activision prezentuje oficjalny zwiastun Call of Duty Vanguard. Wyczekiwany FPS doczekał się bardzo klimatycznej zajawki, a to dopiero początek zapowiedzi.

Gracze Call of Duty wreszcie się doczekali. Activision zaprezentowało pierwszy zwiastun Vanguard, a do tego możemy się z Wami podzielić nawet jego polską wersją. W pakiecie z prezentacją klimatu i settingu otrzymujemy również skromną, ale zawsze próbkę rodzimego dubbingu.

Activision zaprasza przy okazji na kolejny pokaz gry. Ten, zgodnie z wcześniejszymi informacjami, odbędzie się w Call of Duty Warzone. Wydarzenie Battle of Verdansk wystartuje 19 sierpnia o godzinie 19:30 czasu polskiego. Jeśli chcecie zobaczyć pierwszą poważniejszą zajawkę Call of Duty Vanguard w słynnym battle royale, znajdźcie wolną chwilę w ten czwartek.

Tym samym możemy ostatecznie potwierdzić, że spora część najpopularniejszych przecieków dotyczących gry okazała się prawdziwa. Akcję gry faktycznie osadzono w czasach II wojny światowej, a i jej oficjalny tytuł wyciekł na długo przed premierą. Pozostaje czekać na kolejne prezentacje.