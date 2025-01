Ujawniono ogromne budżety Call of Duty. Pieniądze tak gigantyczne, że ciężko to pojąć

Marka Call of Duty jest gigantyczna i nie trzeba do tego nikogo przekonywać. Jednak jeżeli zobaczycie, o jakich budżetach mowa, to będziecie zaskoczeni. W sieci ujawniono konkretne kwoty przypadające na niektóre z wydanych w ostatnich latach odsłon. To niesamowicie ogromne pieniądze, które na dodatek się notorycznie zwracają.

Call of Duty kosztuje krocie. Ujawniono budżety gier

Każdego roku otrzymujemy nową odsłonę serii Call of Duty. Nie oznacza to jednak, że gry spędzają w procesie deweloperskim niespełna 12 miesięcy. Do prac nad serią zaangażowanych jest wiele zespołów, które niejako symultanicznie pracują nad kolejnymi odsłonami. Zanim na rynek trafiło Black Ops 6 my wiedzieliśmy już, że trwają prace nad odsłonami zaplanowanymi na 2025, 2026 czy nawet 2027 rok. To wszystko kosztuje — i to sporo.

A wiemy nawet, ile dokładnie. W sieci ujawniono bowiem budżety kilku odsłon serii. Te kwoty powalają, bo mowa o setkach milionów dolarów, które przeznaczono na stworzenie gry, jak i jej dalsze utrzymywanie. W tym wypadku mowa m.in. o serwerach, aktualizacjach czy tworzeniu nowej zawartości.

O jakich kwotach mowa? Rzućmy okiem:

Black Ops III (2015) – trzy lata rozwijania gry i zainwestowanie około 450 milionów dolarów

– trzy lata rozwijania gry i zainwestowanie około 450 milionów dolarów Modern Warfare (2019) – 640 milionów dolarów

– 640 milionów dolarów Black Ops Cold War (2020) – 700 milionów dolarów

Zobacz też: Najlepszy monitor dla gracza? Te dwa modele mogą zmieść konkurencję

Warto zaznaczyć, że wymienione kwoty i tak nie zawierają kosztów… marketingu. Tak, nie ujęto w nich tych ogromnych pieniędzy wydawanych każdego roku na szeroko rozumiane działania promocyjne, czyli koszta trailerów, promocji w prasie i różnych mediach i nie tylko. Można zatem śmiało stwierdzić, że każdy z budżetów i tak był znacznie większy, bo jednak reklama swoje kosztuje.

Źródło: Reddit