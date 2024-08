W sieci pojawiła się informacja na temat nowych odsłon serii Call of Duty, które mają być w planach na najbliższe lata. Wynika z nich, że już w przyszłym roku na rynku ma zadebiutować Modern Warfare 4 od Infinity Ward, które zostanie przyspieszone o rok. Co więcej, w drodze są już kolejne tytuły z popularnej serii strzelanek.

Nowe Call of Duty już w drodze. Oto co czeka serię w najbliższych latach

Chociaż nie miała jeszcze miejsca premiera Black Ops 4, to my już wiemy, co będzie działo się z serią w kolejnych latach. Gracze odnaleźli w plikach COD HQ kilka elementów i poszlak wskazujących na nadchodzące premiery. Okazuje się, że przyszłość serii jest już dość konkretnie zaplanowana. Jeszcze w przyszłym roku ma wyjść Call of Duty: Modern Warfare 4. Gra pierwotnie była planowana na 2026 rok, jednak Activision miało przesunąć wydawnictwo na nadchodzący rok. Za produkcję odpowiada Infinity Ward.

Zobacz też: Twórcy gier czekają na PS5 Pro z wydawaniem swoich tytułów. Konsola znów potwierdzona

Co ciekawe, wyciekła też lista broni, które mają pojawić się w przyszłorocznej odsłonie — ma ma obecnie kryptonim Rex:

COD 2025 weapon list. pic.twitter.com/eF9C4e0DrY — COD Warfare (@CODWarfareForum) August 26, 2024

To jednak nie wszystko, co nas czeka. Mniej więcej w połowie 2026 roku ma wyjść Warzone 3 (kryptonim Rex 26). Nowa odsłona sieciowej strzelanki będzie powiązana z MW4 i ukaże się jeszcze w czasie “funkcjonowania” tej gry jako głównej odsłony serii. W plikach znaleziono też dwie inne gry — odpowiednio Rep i Saturn. Obie posiadają zawartość kampanii, kooperacji i trybów multiplayer, co wskazuje na to, że będą samodzielnymi tytułami, a nie dodatkami czy zawartością w grze większych odsłon.

No i wróci DMZ – w zupełnie nowej odsłonie. Jest na co czekać! Ciekawe, czy będzie miejsce na nowe Black Ops. Poza tymi, w które zagramy w październiku. A wy, na jaką odsłonę najbardziej czekacie?

Źródło: Reddit