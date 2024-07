Gracze Call of Duty zostali oszukani przez matchmaking. “Wszyscy go nienawidzili”

Niedawno Activision przedstawiło 25-stronnicowy dokument objaśniający dokładnie zasady dobierania graczy w rozgrywkach multiplayer w serii Call of Duty. Wysoce kontrowersyjny system najwyraźniej nie jest najgorszym, co mogło spotkać graczy.

Call of Duty stawia na “słabszych” graczy?

W treści dokumentu znajdziemy również ciekawe informacje związane z “badaniami”, jakie przeprowadziło Activision. Otóż na co dzień seria CoD opiera się na niezwykle kontrowersyjnym dziś systemie skill-based matchmaking (SBMM). Zasady jego działania są proste: gra automatycznie dobiera graczy o podobnych umiejętnościach. System ten jest dla wielu graczy ością niezgody – dla jednych ma służyć komfortowej i wyrównanej walce, a dla innych jest po prostu sposobem na to, aby tkwić w miejscu, być ograniczanym i się nie rozwijać.

Nic więc dziwnego, że Activision postanowiło wyjaśnić zasady działania ich narzędzia do dobierania graczy. Wśród wielu informacji znajdziemy jednak niezwykle ciekawy kąsek. Firma niedawno “oszukiwała” graczy, przeprowadzając pewnego rodzaju testy. Bez wcześniejszego wyjaśnienia, wyłączono skill-based matchmaking, pozwalając na swobodne dobieranie graczy o różnych umiejętnościach.

Wedle ustaleń firmy, nowy system bez SBMM nie przypadł wielu graczom do gustu. “Wszyscy go nienawidzili, więcej osób rezygnowało, mniej grało i było więcej negatywnych wyników” – czytamy. Do tego “granie z lepszym przeciwnikiem może sprawić, że gracze z czasem staną się lepsi, ale nasze testy wykazały, że bycie znacznie lepszym w swoich meczach prowadzi do tego, że gracze opuszczają trwające mecze lub nie grają w trybie wieloosobowym”, jak wyjaśnia firma.

Daje to jeden, prosty wniosek. Gracze o niskim lub średnim poziomie umiejętności po prostu nie radzą sobie poza SBMM, regularnie ginąc i przegrywając mecze. To z kolei prowadzi do odpływu graczy z serwerów. Z kolei dla tych o wyższym skillu jest to sposób na pokazanie, na co ich stać i osiąganie zawrotnych statystyk. Activision nie zamierza jednak faworyzować tylko największych weteranów serii. Mimo wszystko podobno twórcy rozważają stworzenie dedykowanej playlisty bez SBMM, lecz… wtedy grać w nią będą zapewne tylko gracze wyspecjalizowani w FPS-ach.

