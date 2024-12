Call of Duty: Black Ops 6 za darmo. Zagramy już niedługo

Call of Duty: Black Ops 6, zgodnie z tym, do czego przyzwyczaiło nas Activision, także będzie darmowe przez jeden tydzień. Start wydarzenia już niedługo!

Najnowsza odsłona serii Call of Duty zebrała w końcu tak potrzebne jej pozytywne oceny od graczy, jak i krytyków, szczególnie po absolutnej porażce ubiegłorocznej odsłony. Aby jednak i tak zachęcić jeszcze więcej osób do gry, Activision klasyczne organizuje darmowy tydzień grania.

Call of Duty: Black Ops 6 za darmo

To już tradycja przy praktycznie każdej odsłonie popularnej serii strzelanek. Activision poinformowało, że gracze na konsolach PlayStation oraz Xbox, a także i na PeCetach będą mogli przez tydzień ogrywać wybraną zawartość dla trybów multiplayer w Call of Duty: Black Ops 6. Klasycznie więc nie liczcie na to, że przejdziecie kampanię, bo ten swoisty trial akurat ją ominie.

W dniach 13 – 20 grudnia 2024 roku wszyscy gracze będą mogli bez płacenia ogrywać Call of Duty: Black Ops 6. W trackie całego tygodnia do dyspozycji chętnych zostaną oddane mapy Racket, Hacienda, Nuketown Holiday, Extraction, Hideout oraz Heirloom. Zagracie na nich w tryby Team Deathmatch, Hardpoint, Domination, Kill Confirmed, Kill Order i Prop Hunt. To na szczęście nie koniec, bo szykuje się również sporo atrakcji dla fanów trybu Zombie, jak m.in. rozgrywka na dwóch mapach z nadciągającymi falami zombiaków.

To wszystko akurat chwilę po debiucie nowości w połowie obecnego sezonu, które do gry trafią już dzisiaj. Dotyczą one przede wszystkim całkowicie nowej mapy Zombie, Citadelle des Morts. Do tego remaster znanej z Black Ops 4 mapy Hacienda, nowa mapka Racket czy śnieżny, świąteczny wariant uwielbianego Nuketown.

Warto zaznaczyć, że cała, pełna i niczym nieograniczona wersja gry dostępna jest w Xbox Game Pass.

Źródło: VGC