Microsoft bardzo mocno postawił na rozwój abonamentu Xbox Game Pass, w czym pomóc ma premiera gry Call of Duty: Black Ops 6. Premierowy dostęp do wyczekiwanej produkcji w abonamencie ma pomóc w zdobyciu nowych użytkowników. Czy tak się faktycznie stanie? Eksperci podzielili się ciekawymi spostrzeżeniami.

Black Ops 6 nadzieją dla Xbox Game Pass

Od jakiegoś czasu mówiło się, że Microsoft postawił wszystko na jedną kartę. Nowe Call of Duty: Black Ops 6 ma uratować abonament Xbox Game Pass. Firma liczy na ogromny wzrost przychodów i napływ nowych użytkowników. Czy faktycznie tak się stanie? Na konkretne analizy statystyk przyjdzie jeszcze czas, ale póki co głos zabrało kilku ekspertów. Ich przewidywania jasno wskazują, że pewne poruszenie na pewno będzie mieć miejsce. Czy jednak osiągnięte zostaną oczekiwane zyski?

Jak przyznaje analityk rynku gier wideo z Ampere, Piers Harding-Rolls, oczekuje on wzrostu liczby abonentów o 10%, co ma oznaczać wzrost liczby użytkowników o ok. 2,5 miliona. Nieco bardziej optymistyczny jest Michael Pachter z Wedbush Securities — jego zdaniem nowych użytkowników może być od 3 do 4 milionów. Jest jednak pewne “ale”. Część teoretycznie nowych subskrybentów to osoby, które przejdą na wyższy pakiet z tych niższych, jak Game Pass Core — w którym nowego Call of Duty nie uświadczymy.

Eksperci są jednak zgodni, że umowa jest dla Microsoftu korzystna i na pewno zwiększy wpływy z abonamentu. Czy to samo może powiedzieć Activision?

Zobacz też: Najlepsze horrory za darmo na Steam. 10 gier idealnych na Halloween

Jest jednak jeszcze druga strona medalu. Miliony graczy ogrywając grę w ramach abonamentu, nie zdecyduje się na zakup swojej kopii gry. Przyznam, że jestem jedną z nich. Do tej pory ogrywałem kolejne części Call of Duty na PC. A skoro mam już abonament Xbox Game Pass Ultimate, to po co mam kupować kopię na Steam czy Battle.net? Z ekonomicznego punktu widzenia nie ma to sensu. To może sprawić, że za jakiś czas przeczytamy sporo nagłówków o… spadku sprzedaży Call of Duty.

No ale pewnie Xbox Game Pass będzie się miewał dobrze. Przynajmniej przez jakiś czas, zanim emocje nie opadną.

Źródło: videogameschronicle.com