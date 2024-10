Historyczny sukces Call of Duty: Black Ops 6. Gra rządzi już od premiery

Call of Duty: Black Ops 6 niedawno zadebiutowało, ale nie mamy jeszcze statystyk sprzedaży. Wiemy za to, że tytuł wywołał wielkie zainteresowanie w jednym regionie.

Activision niebawem przedstawi oficjalne statystyki uwzględniające zapewne liczbę graczy, a nie sprzedaż swojej najnowszej premiery. Wszystko dlatego, że nowe Call of Duty już w dzień premiery zadebiutowało w Xbox Game Pass. Dzięki temu Microsoft może liczyć na spory zastrzyk subskrybentów, ale niekoniecznie pozytywnie wpłynie to na samą sprzedaż. Jak by nie było, i tak jest dobrze.

Call of Duty: Black Ops 6 już teraz z sukcesami

Podejrzewać możemy to głównie dzięki komunikatowi, jaki przekazały EE i BT, dwa przedsiębiorstwa telekomunikacyjne z Wielkiej Brytanii. Już teraz, króciutko po premierze dowiedzieliśmy się, że Call of Duty: Black Ops 6 wygenerowało największy ruch w historii gamingu na Wyspach Brytyjskich. Nie trzeba nawet zgadywać, aby spodziewać się, że sporą zasługą tego jest właśnie uwzględnienie gry w ofercie Xbox Game Pass.

Black Ops 6 jest pierwszą grą z serii, która od premiery dostępna jest w ramach XGP. Warto podkreślić, że subskrybenci mogą cieszyć się pełną wersją gry, wraz z kampanią singleplayer, trybem multiplayer oraz zombie. I być może dlatego EE i BT odnotowały 144% wzrost ruchu Xbox Live w swojej domowej sieci szerokopasmowej w porównaniu z poprzednim tygodniem (za ISPreview).

No cóż – zaskoczenia chyba nie ma. Call of Duty od lat cieszy się gigantycznymi sukcesami, niezależnie tak naprawdę od jakości kolejnych odsłon serii. Nawet powszechnie krytykowane Modern Warfare III sprzedawało się wybitnie dobrze. Wtedy jednak, pierwszy taki raz od lat, inna gra wyprzedziła serię Call of Duty pod względem sprzedaży. Chodzi oczywiście o Hogwarts Legacy. W tym roku konkurencja też jest silna (Black Myth: Wukong), ale nie wiemy, czy uda jej się wygrać z Black Ops 6.

