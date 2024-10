Najnowsza odsłona serii Call of Duty, czyli Black Ops 6 zostanie wyposażona w nowy system przeciwdziałania oszustom. Do pracy zaprzęgnięto sztuczną inteligencję, która ma ekspresowo wyłapywać cheaterów. Bany mają być dawane nawet w ciągu godziny od zalogowania się do gry. Brzmi skutecznie.

Sztuczna inteligencja zadba o Call of Duty: Black Ops 6

W najnowszej odsłonie serii Call of Duty serwery mają być wolne od cheaterów — a przynajmniej skutecznie czyszczone. Activision poinformowało o wykorzystaniu sztucznej inteligencji, która będzie wyłapywać nieuczciwych graczy. Co ciekawe, jej działanie ma być wyjątkowo skuteczne. System ma ekspresowo wyłapywać oszustów od razu, gdy zalogują się do meczu. Możliwe, że posypią się bany. Te mają być wydawane nawet w ciągu 1 godziny od pierwszego zalogowania oszusta.

Oby system był faktycznie tak szybki i skuteczny. Obawiam się, że takie blokady może wyłapać kilka Bogu ducha winnych osób, bo akurat system nie zadziała poprawnie. Niestety, takie rzeczy się przecież zdarzają.

Jeżeli czekacie na premierę, to do niej zostało już tylko kilka dni. Gra będzie dostępna od 25 października 2024 roku — czyli od najbliższego piątku. Najnowszą odsłonę serii możecie już pobierać, bo od wczoraj aktywny jest pre-load. Tytuł będzie dostępny na PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S i PC. W przypadku wersji na Xboksy i PC, tytuł można ogrywać w ramach abonamentu Xbox Game Pass — po raz pierwszy w historii serii od razu na premierę. To idealna okazja, żeby wrócić do cyklu, jeżeli mieliście od niego przerwę.

Źródło: gamerant.com