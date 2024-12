Nowa gra z Polski hitem na miarę Manor Lords? Twórcy podali datę premiery wyczekiwanej produkcji

Już za moment będziemy mogli zagrać w świetnie zapowiadającą się polską grę strategiczną. Rodzime Strategy Labs podzieliło się nowym trailerem i datą premiery gry Builders of Egypt. Czy czeka nas sukces na miarę Manor Lords? To okaże się już niedługo. Gra zapowiada się świetnie!

Builders of Egypt – polska gra zmierza na Steam

Już na początku stycznia będziemy mogli wybrać się do starożytnego Egiptu w celu zbudowania miasta, które przetrwa wieczność. Takimi słowami twórcy rodzimego Builders of Egypt zachęcają nas do wypróbowania ich najnowszej gry. To strategia ekonomiczna z elementami militarnymi, w której zmierzymy się z misją budowania własnego egipskiego miasta. Będziemy musieli skupić się na odpowiednim rozwoju, ale i obroną przed najeźdzcami. Tytuł zapowiada się znakomicie i trafi na rynek już niedługo.

Grę możecie kupić na Steam — albo dodać do swojej listy życzeń:

Zgodnie z informacjami przekazanymi w najnowszym trailerze, gra będzie dostępna od 8 stycznia 2025 roku. To kolejna rodzima strategia, która ma szansę podbić serca graczy na całym świecie. W 2024 roku udało się to Manor Lords. Gra, choć nadal w fazie wczesnego dostępu, przyciągnęła miliony osób. I nadal budzi duże emocje, a zaangażowanych osób w społeczności jest cała masa. Choć za budowniczych Egiptu odpowiada inne studio, pozostaje nam trzymać kciuki za sukces.

Źródło: Steam