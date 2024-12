Borderlands 4 na zwiastunie z elementami rozgrywki

Gearbox Software pojawiło się na The Game Awards 2024 i… w sumie fani mają na co liczyć. Wygląda po prostu na to, że będzie “więcej”, “mocniej” i oby “lepiej”. Nie, żeby poprzednie części zawodziły – to przecież kultowa już marka – ale przydałoby się tu nieco namieszać.

Twórcy podzielili się pierwszym zwiastunem z drobnymi fragmentami rozgrywki. Na razie nie widzę tu rewolucji, ale zapewne jest zbyt wcześnie, aby o czymkolwiek mówić. Lepiej więc uzbroić się w cierpliwość i zaczekać na więcej konkretów. Zgaduję, że ponownie dostaniemy niemożliwą do policzenia ilość pukawek i kolejną przygodę dla fanów tego zwariowanego uniwersum science-fiction.

Twórcy potwierdzili, że tytuł ten zadebiutuje w 2025 roku na PS5, PC oraz Xbox Series X/S. Szef Gearbox Software, Randy Pitchford, obiecuje największy do tej pory stworzony przez deweloperów świat i kolejne metody na eksterminację wrogów. Klasycznie możemy liczyć na przygodę solo albo wespół z innymi graczami czy znajomymi.