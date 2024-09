Borderlands 4 – świetne wieści dla fanów serii

Ostatnio twórcy Borderlands 4 z Gearbox Software mieli okazję do przekazania garści informacji na temat swojej gry. Najważniejszą nowiną okazuje się być powrót czwórki bohaterów — Łowców Krypt, którzy stanowią charakterystyczny element cyklu. Co ważne, nie jest to powrót tych samym postaci z którejkolwiek poprzedniej odsłony. Deweloperzy stanęli przed zadaniem stworzenia nowych, wyjątkowych bohaterów. A okazuje się, że było to wyzwanie dość trudne.

Kiedy myślimy o grywalnych postaciach, najpierw zastanawiamy się, jakie są oczekiwania i fantazje graczy, które chcemy zbadać? Przykładem może być — zaczynając od Borderlands 1 – fantazja o żołnierzu. Prosta postać rodem z gier FPS, z której powstał Axton. Nasze Syreny opierały się na atakach dystansowych, ale w Borderlands 3 były już bardziej fizyczne i walczyły wręcz.Jeśli mamy podobne plany, to ważne jest dla nas, aby nie były rutynowe, lecz zmieniały się z gry na grę

Graeme Timmins, reżyser kreatywny gry

Chociaż nowe postacie będą jakiegoś rodzaju archetypami, to i tak będą stanowić nowość w serii. Deweloperom zależało na tym, aby nie powielać żadnych schematów zastosowanych w poprzednich odsłonach. Czeka nas zatem ta sama szalona rozgrywka, ale w nowej formie, gdzie poznamy zupełnie nowych protagonistów.

Premiera Borderlands 4 już w przyszłym roku. Chociaż wiemy, że gra ukaże się w 2025, to nie poznaliśmy jeszcze konkretów. Tytuł będzie dostępny na PC i konsole najnowszej generacji — PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

