Black Myth: Wukong trafi na Xboksy jeszcze w tym roku

Fani Xboxa długo zastanawiali się, co stoi za opóźnieniem wydania Black Myth: Wukong na ich platformie. Oficjalnie winna była optymalizacja – a konkretnie problemy z mniejszą ilością pamięci RAM w Xbox Series S. Twórcy otwarcie mówili o technicznych przeszkodach, które trzeba było rozwiązać, by gra mogła działać jak należy na wszystkich modelach konsoli. Z kolei Microsoft sugerował, że sprzęt nie był problemem. Pojawiły się więc domysły o możliwej cichej umowie o czasowej ekskluzywności z PlayStation, zwłaszcza że Sony od dawna wspierało tę grę – podobnie jak Genshin Impact i Stellar Blade, które również debiutowały najpierw na PS5. Prawda zapewne leży gdzieś pośrodku, ale jedno jest pewne: Xboxowi gracze wreszcie dostaną swój moment.

Preordery na wersję Xbox ruszają już 18 czerwca, i właśnie tego dnia Game Science startuje z pierwszą dużą promocją – 20% zniżki, która będzie obowiązywać do 11 lipca. To dobra okazja, by zgarnąć grę w niższej cenie, zwłaszcza że mówimy o hicie, który tylko w pierwsze dwa tygodnie sprzedał się w ponad 18 milionach egzemplarzy.

Choć Black Myth: Wukong nie zrewolucjonizował gatunku RPG akcji, zrobił coś innego: po prostu dostarczył kawał porządnej, świetnie wyglądającej i dobrze zrealizowanej gry. Walki są płynne, styl graficzny zapada w pamięć, a klimat Dalekiego Wschodu – z legendarnym Wukongiem na czele – przyciąga jak magnes.

Źródło: wccftech.com