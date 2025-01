Dlaczego Black Myth: Wukong nie ma na Xboksach? To wina Series S – podają twórcy

Po raz kolejny w czasie trwania tej generacji mamy problem wynikający z istnienia najsłabszego Xboksa na rynku. Chociaż Series S został pokochany przez graczy, to sympatią do niego niekoniecznie pałają deweloperzy. Na przykład ci z chińskiego Game Science mają poważne problemy z optymalizacją gry Black Myth: Wukong, która w dalszym ciągu nie ukazała się na konsolach Microsoftu.

Black Myth: Wukong na Xboksach? Jest pewien problem

Black Myth: Wukong to jedna z najlepszych gier 2024 roku — co do tego nie ma wątpliwości. Produkcja otrzymała ostatnio nawet nagrodę dla najlepszej gry w plebiscycie Steam. Słowem – warto zagrać, o ile oczywiście macie na czym. Gra jak do tej pory ukazała się wyłącznie na PC oraz PlayStation 5, a gracze wciąż czekają na odpowiednie wydanie na konsole Xbox. Z tym może być jednak problem i nie chodzi tu o żadne umowy na wyłączność. Okazuje się bowiem, że twórcy mają problem z dostosowaniem gry do słabszego Xboksa, czyli Series S.

W sprawie wypowiedział się ostatnio reżyser i dyrektor generalny gry ze studia Game Science, Feng Ji. Po otrzymaniu nagrody od Steam wyjawił, że jedyne, czego brakuje grze, to jej Xboksowa wersja. Jej stworzenie jest jednak bardzo trudne z uwagi na ograniczenia sprzętowe i brak doświadczenia w tworzeniu takich optymalizacji. Wąskim gardłem w przypadku konsoli Xbox Series S jest 10 GB współdzielonej pamięci RAM. To ogromne wyzwanie, aby udało się w sensowny sposób przenieść grę.

W zasadzie nawet bazowe PS5 potrafi mieć problemy z grą, a co dopiero słabszy Xbox. W rzeczywistości jednak konsola i tak jest w stanie uruchamiać nowoczesne gry. Może faktycznie problemem jest brak doświadczenia?

Pozostaje trzymać za twórcó kciuki i liczyć, że niedługo Xbox również otrzyma swoją wersję tej genialnej gry.

Źródło: wccftech.com