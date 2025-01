Steam rozdał nagrody dla gier roku. Zwycięzca mógł być tylko jeden

Gra roku według Steam. Znamy wyniki

Wreszcie przyszedł czas na podsumowanie najlepszych gier 2024 roku według platformy Steam. Chociaż za nami jest już kilka gal z nagrodami, to wyniki na platformie Valve zawsze są wyczekiwane i po prostu ciekawe. Tym bardziej, że w tym przypadku dotyczą jedynie produkcji pecetowych. To oznacza, że żaden Astro Bot czy inne (nomen omen genialne) gry z konsol nie brały udziału w wyborze. To z kolei oznacza, że dla wielu zwycięzca mógł być tylko jeden. I tak też się stało.

Produkcją najlepszą i bezkonkurencyjną uznano Black Myth: Wukong. Chińska gra akcji i RPG zdobyła serca milionów fanów na całym świecie. Genialna historia, zachwycająca grafika i przede wszystkim niesamowity system walki. To wszystko sprawiło, że tytuł pokonał i tak silną konkurencję.

Jakie gry zwyciężyły w poszczególnych kategoriach?

Gra roku -Black Myth: Wukong

-Black Myth: Wukong Gra roku VR – Metro: Awakening

– Metro: Awakening Owoc miłości – Elden Ring

– Elden Ring Najlepsza gra na Steam Deck – God of War: Ragnarok

– God of War: Ragnarok Razem raźniej – Helldivers 2

– Helldivers 2 Znakomity styl wizualny – Silent Hill 2

– Silent Hill 2 Najbardziej innowacyjna rozgrywka – Liar’s Bar

– Liar’s Bar Najlepsza gra, w której jesteś do bani – Black Myth: Wukong

– Black Myth: Wukong Najlepsza ścieżka dźwiękowa – Red Dead Redemption

– Red Dead Redemption Gra ze znakomitą fabułą – Black Myth: Wukong

– Black Myth: Wukong Usiądź i zrelaksuj się – Farming Simulator 25

Kilka nagród dla Wukonga jawią się jako te w pełni zasłużone. A jaka gra waszym zdaniem powinna sięgnąc po tytuł?

Źródło: Steam