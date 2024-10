Black Myth: Wukong za trudny? Pora wyciągnąć giwerę i zastrzelić przeciwników

Jeżeli gra Black Myth: Wukong jest dla was za trudna, to mamy świetne wieści. W sieci pojawił się mod, który zamienia grę w… strzelankę pierwszoosobową. Okazuje się, że walka przy pomocy karabinu jest znacznie łatwiejsza. Zresztą, zobaczcie sami.

Black Myth: Wukong jako FPS? Zmiany w grze

Fani gier mają nieograniczoną wyobraźnię. Często ich projekty szokują, innym razem śmieszą lub wprowadzają w ekscytację. Jak będzie tym razem? To zależy od was. Pewien twórca modów postanowił stworzyć modyfikację do Black Myth: Wukong, która diametralnie zmienia rozgrywkę. Trzecioosobowa gra akcji staje się dzięki temu… pierwszoosobową strzelanką. Tak, mamy nawet karabin i możemy przy jego pomocy siekać przeciwników, a nawet bossów. Na Reddicie pojawił się filmik prezentujący możliwości moda.

Okazuje się, że combosy z broni ręcznej może i są efektowne, ale nie efektywne. To dopiero AK-47 radzi sobie skutecznie, szybko posyłając wrogów do piachu. Zwłaszcza gdy uda nam się ich trafić w głowę, co również jest możliwe.

Niezależnie, czy z modami czy też bez w Black Myth: Wukong zdecydowanie warto zagrać. Tytuł sprzedał się znakomicie i jest świetną propozycją dla fanów soulslike’ów oraz gier dla jednego gracza. Obecnie tytuł możecie ograć na PC (Steam) oraz na PlayStation 5. Wygląda świetnie i zapewnia genialną rozgrywkę. Ale nie jest prosty!

Źródło: Reddit