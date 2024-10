Black Myth: Wukong na Xbox? Gra otrzymała ocenę ograniczenia wiekowego

Black Myth: Wukong na Xbox. Chińskie RPG zmierza na kolejne konsole

Premiera Black Myth: Wukong była niemałym wydarzeniem w branży gier. Tytuł szybko zyskał uznanie graczy i recenzentów, co spowodowało również świetną sprzedaż. W dość krótkim czasie od premiery twórcom udało się sprzedaż ponad 20 milionów egzemplarzy gry na PS5 i PC – tylko w formie cyfrowej, warto dodać. Możliwe, że wynik ten zostanie wkrótce wyśrubowany za sprawą m.in. debiutu gry na nowych urządzeniach. Chodzi oczywiście o konsole Microsoftu.

Okazuje się bowiem, że produkcja od Game Science otrzymała ocenę ESRB dla konsol Xbox Series X|S. Tytuł został uznany za grę “dla nastolatków” lub starszych, głównie ze względu na widoczną przemoc. To sugeruje nam dwie rzeczy – po pierwsze, “zieloni” otrzymają grę, po drugie, rychła premierę wersji pudełkowej.

Black Myth: Wukong has been rated by ESRB



Xbox Series/PS5/PC pic.twitter.com/gHqY0PLo3h — HazzadorGamin, Dragon of Dojima (@HazzadorGamin) October 19, 2024

Wiele wskazuje również na to, że tytuł zadebiutuje w formie fizycznego wydania, również na PlayStation 5. Jeżeli chcieliście dodać do swojej kolekcji kolejne pudełko, to wkrótce będzie to możliwe.

Źródło: purexbox.com