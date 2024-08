Black Myth: Wukong – liczba preorderów sprawi, że spadniecie z krzeseł

Na pewno obiło wam się o uszy, że mamy nowy megahit na Steam. Gra Black Myth: Wukong od momentu premiery przyciągnęła do siebie miliony graczy, a na jaw wyszły informacje o rzekomej liczbie preorderów. Przyznam, że domniemana wartość zamówień przedpremierowych może sprawić, iż spadniecie z krzeseł. Niejedna gra chciałaby sprzedać się tak dobrze w rok od premiery…

Przepremierowa sprzedaż Black Myth: Wukong robi wrażenie

Od kilku dni chińska gra Black Myth: Wukong nie zwalnia tempa i przyciąga miliony graczy na Steamie i PS5. Ba, w przypadku pecetowej platformy mamy do czynienia z jednym z najlepszych otwarć w historii. Co prawda większość graczy to osoby z Chin, jednak i tak mowa o globalnym sukcesie. Jeszcze ciekawiej robi się, gdy zobaczymy, ile sztuk produkcji udało się sprzedać w ramach zamówień przedpremierowych.

Najnowsze informacje donoszą o złożeniu przez graczy ponad 4,5 miliona zamówień przedpremierowych. Serio, ponad 4 miliony osób kupiły grę jako preorder, zanim ta w ogóle wyszła na rynek. To by było na tyle z mówienia, że kupowanie przed wydaniem nie ma sensu…

Mówi się również, że gra wygenerowała ponad 210 milionów dolarów przychodu, co również jest zaskakująco dobrym wynikiem. Zdecydowanie udało się przełamać niesławny sezon ogórkowy — to najważniejsza premiera tego lata i nic już tego faktu nie zmieni. A wy zdążyliście rozpocząć rozgrywkę?

