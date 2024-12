Beyond Good & Evil 2 z problemami. Twórcy... pokłócili się o grę

Twórcy Beyond Good & Evil 2 się pokłócili…

Podczas jednego z ostatnich wywiadów, twórca serii Beyond Good & Evil Michel Ancel podzielił się niezwykle ciekawymi szczegółami dotyczącymi problemów, z jakimi borykał się Ubisoft Montpellier podczas opracowywania wyczekiwanej kontynuacji gry sprzed lat. Opisał projekt jako taki, w którym pełen pasji zespół deweloperów postawił sobie ogromne wyzwania, nie wiedząc, jak długa i skomplikowana będzie droga przed nim. Słowem — przeszacowali swoje umiejętności, co miało nieść za sobą wiele kłopotów. Według niego pasja to wspaniała energia, ale może również prowadzić do konfliktów między entuzjastami, a omawiana gra jest jednym z właśnie takich przypadków.

Największym problemem miały być różnice między głównymi projektantami gry. Jeden dyrektor chciał rozpoczynać produkcję od nowa i wszystko przerabiać na wzór czegoś dziejącego się w kosmosie. Inny w tym czasie widział rozwój gry prowadzony w zupełnie innym kierunku. To brzmi jak istna katastrofa i tak też wyglądało w praktyce. Ancel tłumaczy, że zespół był rzucany w różne strony i nie do końca było wiadomo kto i za co odpowiada.

Zdecydowanie brakowało jednej decyzyjnej osoby, która wyznaczałaby konkretny kierunek prac nad grą. Sam zainteresowany nie zrzuca winy na żadną ze stron, choć problem był poważny. Na pewno zabrakło w zespole pojednania, chociaż nie brakowało w nim pasji. Ostatecznie tak wiele problemów nie było do rozwiązania “siłą przyjaźni” zwłaszcza, gdy nie zgadzano się w fundamentalnych kwestiach.

Źródło: twistedvoxel.com