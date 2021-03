Bethesda oficjalnie dołącza do Microsoftu. Co z ekskluzywnością gier?

Bethesda została oficjalnie przejęta przez Microsoft. Gigant z Redmond serdecznie powitał swój nowy nabytek i wspomniał o ekskluzywności gier.

W końcu możemy napisać to w pełni oficjalnie – Microsoft ostatecznie przejął Bethesdę. Twórcy serii The Elder Scrolls, DOOM, Fallout, Dishonored i wielu innych dołączają do pozostałych studiów Xboxa. Na stronie Microsoftu pojawiło się specjalne ogłoszenie, w którym zawarto informację, że niektóre gry Bethesdy będą ekskluzywne dla Xboxów.

Bethesda została powitana w Microsofcie

Przejęcie podsumował sam Phil Spencer. Nie kryje on zadowolenia ze sfinalizowania umowy i serdecznie wita wszystkie zespoły podległe pod ZeniMax i Bethesdę. Poniżej znajdziecie fragment ogłoszenia ze strony Microsoftu.

To ekscytujący dzień dla konsoli Xbox. Dziś oficjalnie zakończyliśmy proces przejęcia ZeniMax Media, spółki matki Bethesda Softworks. To zaszczyt powitać w rodzinie Xbox osiem niezwykle utalentowanych studiów deweloperskich – Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog i Roundhouse Studios – oraz ich pasjonatów z całego świata. Teraz, gdy wszystko jest już oficjalne, możemy rozpocząć wspólną pracę, aby dostarczyć wszystkim jeszcze więcej wspaniałych gier. Na każdym kroku zmierzającym do tego momentu byłem inspirowany i motywowany kreatywnością, wnikliwością i podejściem ukierunkowanym na społeczność przez utalentowanych ludzi z Bethesdy. Naszym celem jest zapewnienie tym zespołom najlepszych fundamentów do wykonywania ich pracy i uczenia się od nich, gdy będziemy kontynuować budowanie Xboxa jako platformy integracyjnej dla wszystkich graczy. – pisze Phil Spencer w ogłoszeniu Microsoftu

Wczoraj pisaliśmy, że ogłoszenie przejęcia będzie miało miejsce na konferencji Microsoftu. Tak się jednak nie stanie, ale event rzekomo i tak ma się odbyć. Zobaczymy na nim prawdopodobnie zapowiedzi gier zmierzających do Game Passa, ale nie liczyłbym na prezentacje zupełnie nowych tytułów.

Dodatkowo warto rozwinąć wątek skutków przejęcia. Najbardziej zauważalnym z nich będzie ekskluzywność niektórych gier Bethesdy dla Xboxów.

Bethesda wyda gry ekskluzywne dla Xboxa

Phil Spencer poruszył wątek ekskluzywności gier w dość niejednoznaczny sposób. Stwierdził, że kilka nowych produkcji Bethesdy trafi tylko i wyłącznie na konsole Xbox i PC. Nie mamy pewności, o które tytuły chodzi i czy dotyczy to wszystkich gier.

Jest to kolejny krok w budowaniu wiodącego w branży zespołu studiów first party, do czego zobowiązaliśmy się wobec naszej społeczności Xbox. Po dołączeniu zespołów kreatywnych Bethesdy, gracze powinni wiedzieć, że konsole Xbox, komputery PC i Game Pass będą najlepszym miejscem, aby poznać nowe gry Bethesdy, w tym kilka nowych tytułów w przyszłości, które będą ekskluzywne dla graczy Xbox i PC.

Tak jak pisałem przy okazji wcześniejszych informacji o przejęciu, myślę, że nie wszystkie nadchodzące gry Bethesdy będą ekskluzywne dla Xboxa. Podejrzewam, że Microsoft zechce przygarnąć dla siebie Starfield i nową grę z Indianą Jonesem w roli głównej. Na więcej konkretów musimy poczekać.

Co więcej, rzeczone gry z całą pewnością trafią do Game Passa w dniu premiery. Spencer parokrotnie wspomniał, że Bethesda rozumie potencjał usługi. Oznaczałoby to, że nie ma nic przeciwko wrzucaniu swoich produkcji do abonamentu w chwili debiutu. Dodatkowo spodziewam się, że również starsze tytuły Bethesdy zasilą bibliotekę XGP. Raczej nie pojawią się jednocześnie, ale z pewnością część z nich trafi do Game Passa już niedługo.

Kolejne informacje o skutkach przejęcią będą pojawiały się cyklicznie. Dobrze, że umowa ostatecznie została sfinalizowana i można położyć kres spekulacjom.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.