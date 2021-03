Microsoft pozwoli wydawać gry na PS5? Amerykanie szykują się do konferencji

Microsoft podobno wkrótce oficjalnie ogłosi przejęcie Bethesdy. Znamy możliwą datę eventu, a insiderzy dzielą się swoimi przewidywaniami odnośnie szczegółów przejęcia.

Wkrótce gigant z Redmond oficjalnie przyjmie do siebie Bethesdę. Unia Europejska zatwierdziła przejęcie i sprawa zbliża się ku zwieńczeniu. Producent Xboxa niedawno radził graczom obniżyć swoje oczekiwania wobec zapowiedzi, ale i tak szykuje spore wydarzenie.

Microsoft szykuje oficjalne przyjęcie Bethesdy do swoich szeregów

Jak donosi serwis VentureBeat, MS przygotowuje konferencję na 11 marca. Nie zobaczymy na niej jednak nowych gier i ma ona się skupić w pełni na fakcie przejęcia Bethesdy.

Firmy odpowiedzą nam najpewniej na najważniejsze pytania dotyczące podpisanej umowy. Jest ich sporo i gracze non stop spekulują na ich temat. VentureBeat twierdzi, że Microsoft i Bethesda trzymają wszystkie swoje zapowiedzi do lata. Wtedy to odbędzie się większość istotnych konferencji, w tym targi E3 w formie wydarzenia online.

Z pewnością w trakcie konferencji przewinie się wątek Game Passa, losów obecnych marek i ewentualnie pojawi się wzmianka o nadchodzących grach i ich platformach docelowych. Nie oczekujmy jednak żadnych zwiastunów czy jakichkolwiek prezentacji.

Jednym z najistotniejszych pytań jest ewentualna ekskluzywność gier Bethesdy na platformach Microsoftu. Na konkrety musimy poczekać, ale insiderzy podzielili się już swoimi przewidywaniami.

Co przyniesie graczom nowy zakup Microsoftu?

Scenariuszy dotyczących ekskluzywności gier jest kilka. Jedni twierdzą, że wszystkie nowe gry Bethesdy będą dostępne tylko na platformach Xbox. Sam trochę w to nie wierzę, wszak takie serie-molochy jak The Elder Scrolls i Fallout sporo by straciły, gdyby miały nie wyjść poza Xboxy i PC. Podobną opinię ma Tom Warren, redaktor portalu The Verge.

Myślę, że rzeczywistość z Xbox / Bethesda umowy będzie, że większość gier nie są nagle wyłączne do Xbox. Będzie to indywidualny przypadek, ale z tym „pierwszy lub lepszy” podejście do Xbox Game Pass i niektóre wyłączności po drodze. To wszystko ma na celu zwiększenie Xbox Game Pass.

Oczywiście będą pewne ekskluzywne treści Bethesdy dla Xbox Game Pass. Tak jak Netflix / Disney+ ma ekskluzywną zawartość, ale nie wierzę, że każda przyszła gra Bethesdy będzie nagle tylko na Xboxa. – pisze Tom Warren na Twitterze

Przedstawiciel Xbox przy okazji potwierdził, że producent nie chce masowo odbierać graczom wyboru. To oczywiste, że wielu osobom nie spodobałoby się ograniczenie ich ulubionych marek do wąskiego grona platform.

Jednocześnie myślę, że Microsoft z pewnością nie zrezygnuje z gier ekskluzywnych. Bethesda kosztowała giganta z Redmond ponad 7 miliardów dolarów, więc logiczne, że zechce jak najwięcej zarobić na przejęciu.

O ile mam wątpliwości co do ekskluzywności The Elder Scrolls VI i nowych Wolfensteinów lub DOOM-a, tak podejrzewam, że takie gry jak Indiana Jones i Starfield trafią tylko na Xboxy i PC. To nowe IP Bethesdy i do tego nie ogłoszono ich platform docelowych.

Wszystkie wątpliwości zostaną rozwiane jeszcze w tym tygodniu. Pora uzbroić się w cierpliwości i przygotować na masę informacji bezpośrednio od obu gigantów branży.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.