Nowy Battlefield może się okazać grą z otwartym światem

Nowy Battlefield ma być “niesamowitą grą-usługą”, a EA pompuje w niego chyba wszystkie swoje siły. Czy jednak firma naprawdę chciałaby znów wywrócić formułę serii aż tak bardzo?

Battlefield 7 z wielką nowością, ale czy oczekiwaną?

Ma być bardzo realistycznie, a na pokładzie znajdziemy twórców z Criteriona czy Ripple Effect, z pomocą także innych studiów. W teorii gwarantuje to, że nad nową grą z uwielbianej serii FPS-ów pracuje całe grono weteranów branży i specjalistów. Nic dziwnego – wszak EA chce wrócić tym samym do łask po porażce BF2042.

W sieci pojawiły się nowe ogłoszenia o pracę wśród twórców nowego BF-a. Jedno z nich dotyczy starszego projektanta środowiskowego. W sekcji “Kwalifikacje” na stronie EA widnieje informacja o “otwartym świecie” (za forums.tech4gamers), co rodzi podejrzenia, iż kolejna gra z serii Battlefield będzie zawierać elementy otwartego świata.

Nie jest to jednak niczym pewnym – wcale nie musi chodzić o pełnoprawny open world. Wiemy od dawna, że nowa odsłona faktycznie zaoferuje kampanię singleplayer, a w swoją erę otwartych światów wchodzić ma nawet konkurencja w postaci Call of Duty. Tyle że Battlefield od zawsze oferował gigantyczne mapy dla wielu graczy. Nie są to może wspomniane “otwarte światy”, ale wykorzystują ich mechaniki. Tak jak poprzednie odsłony serii w trybach singleplayer.

Może więc tak naprawdę chodzić o doświadczenie w projektowaniu otwartych światów jako pomoc przy kreowaniu dużych map lub rejonów w kampanii fabularnej. Może też chodzić o swoisty tryb battle royale czy tam extraction shootera. A może naprawdę chodzić o kampanię osadzoną w otwartym świecie – tego na pewno nie wiemy.

Źródło: Reddit