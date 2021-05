Battlefield 6 – EA opowiada o różnicach na obecnej i ubiegłej generacji konsol

Szef EA doprecyzował, czym będzie „next-genowa” zawartość Battlefield 6 na konsolach Xbox One i PS4. Wnioskując po jego wypowiedzi, wersje gry na nową i poprzednią generację będą się od siebie różnić.

Rano poinformowaliśmy Was o tym, że Battlefield 6, wbrew oczywistym domysłom, trafi również na konsole ubiegłej generacji. Szef EA, Andrew Wilson, twierdził, że produkcja będzie dawać nam „next-genowe doświadczenia„, co mogło rodzić wiele pytań. Zresztą sami zwróciliśmy na to uwagę w naszym poprzednim newsie opisującym tę sprawę.

Jak się okazuje, nie musieliśmy długo czekać na stosowne sprostowanie:

Te słowa nawiązują do elementów skupionych wokół natury rozgrywki. (…) co możemy zrobić z wiernością gry, co możemy zrobić z fizyką, sztuczną inteligencją i wciągającą naturą gry.

W przypadku Battlefield 6 na konsolach obecnej generacji możemy zapewnić również zwiększenie ilości obiektów i polepszyć jakość efektów zniszczenia otoczenia. Są to tylko momenty, którymi będą różnić się gry. Będzie to możliwe ze względu na większą moc nowych konsol.

– powiedział Andrew Wilson, CEO Electronic Arts w rozmowie z inwestorami