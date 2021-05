A jednak! Gracze z PS4 i XOne nie muszą martwić się o Battlefield 6

Wygląda na to, że Battlefield 6 wcale nie ominie zbyt wielu graczy. EA potwierdziło świetne wieści na spotkaniu ze swoimi inwestorami. Gra pojawi się również na PlayStation 4 i Xbox One.

Jeśli martwiliście się, że nie zagracie w nową odsłonę Battlefield, bo nie zgarnęliście nowej generacji konsol, nie musicie się już obawiać. Serwis GamesRadar donosi, że EA potwierdziło w nocy z 11 na 12 maja świetną wiadomość.

W trakcie spotkania z inwestorami, wydawca ujawnił, że Battlefield 6 trafi nie tylko na PS5, Xbox Series i PC, ale także na PlayStation 4 i Xbox One. Posiadacze starszych generacji mogą więc w spokoju szykować się na premierę.

To o tyle ciekawe, że wcześniejsze plotki wskazywały jasno na premierę tylko i wyłącznie na nowej generacji konsol i PC. Mimo to, najwyraźniej Electronic Arts miało od początku nieco inne plany lub – co wątpliwe – zmieniło je jakiś czas temu.

Co więcej, samo EA wspominało, że nowy Battlefield to next-genowy tytuł. Sugeruje to, że możemy spodziewać się sporych różnic między wersjami na nową i na starszą generację konsol. Być może na PS4 i XOne będziemy mieli do czynienia z mniejszą ilością graczy na serwerach.

Konkrety poznamy jednak najpewniej dopiero w czerwcu, kiedy to EA pokaże swoją grę światu.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.