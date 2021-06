EA przerywa milczenie. W końcu poznaliśmy datę pokazu Battlefield 6!

Po tygodniach oczekiwań nareszcie otrzymaliśmy datę pokazu Battlefield 6. Okazuje się, że rzeczywiście zobaczymy grę jeszcze przed samym E3.

Dosłownie przed momentem na oficjalnym koncie Battlefield na Twitterze ukazał się wpis, który zapowiada najbliższy pokaz gry. Ten wydawca zaplanował na 9 czerwca 2021 roku na godzinę 16:00 czasu polskiego.

Bardzo możliwe, że zobaczymy zupełnie nowy trailer, co potwierdzałoby poprzednie przecieki. Przypomnijmy, że już praktycznie cały zwiastun trafił do sieci, choć ten miał być pokazany w ubiegłym miesiącu. W związku z tym twórcy mieli przygotować graczom zupełnie nowe wideo, które najpewniej ujrzy światło dzienne już za kilka dni.

Jeżeli plotki się potwierdzą, nowa odsłona cyklu zabierze nas w realia III wojny światowej. Stronami konfliktu byłyby USA i Rosja, co miało już miejsce w serii w przypadku np. BF Bad Company 2. Miejmy nadzieję, że zbliżający się pokaz Battlefield 6 nie pozostawi nas z ogromną ilością pytań bez odpowiedzi, ponieważ obecnie tych nie brakuje. Nie zdziwię się jednak, jeżeli za ponad tydzień otrzymamy solidną dawkę informacji.

Szczerze mówiąc, jestem naprawdę ciekaw zbliżającego się trailera gry. Choć z informacji, które wyciekły do sieci wcześniej możemy już wywnioskować naprawdę dużo, dalej nie wiemy za wiele na temat samej rozgrywki. Sam chciałbym zobaczyć w niej naprawdę rozbudowany silnik zniszczeń podobny do tego z Rainbow Six Siege, ale na o wiele większą skalę. Cóż, do 9 czerwca nie pozostało już dużo, więc powinniśmy wszyscy wytrzymać i te parę dni.