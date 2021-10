Gracze Battlefield 2042 robią cuda z kotwiczką. Zobaczcie, jak można ograć helikopter

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Osoby czekające na Battlefield 2042 mogą już angażować się w otwartą wersję beta. Testy gry dają fanom serii spore pole do sprawdzania nowości, których zdecydowanie nie brakuje.

Jedną z nich jest zamiana klas postaci na osobnych bohaterów. Jeden ze specjalistów posiada specjalną kotwiczkę, która pozwala mu na dostanie się w różne, pozornie niedostępne miejsca. Gracze dzięki niej przyczepiali się nawet do rakiety. Okazuje się, że gadżet ten ma również bardziej praktyczne zastosowanie.

Jeden z graczy uchwycił na wideo, jak przyczepia się do wrogiego helikoptera. Następnie wyskoczył on dzięki temu w powietrze, wyciągnął wyrzutnię rakiet i zestrzelił nieprzyjacielski pojazd latający. Niestety, ostatecznie nie mógł liczyć na miękkie lądowanie i wyzionął ducha. Zabrał ze sobą jednak do grobu dwóch przeciwników.

Kotwiczka to tylko jeden z ciekawych gadżetów, jakie oddali do dyspozycji graczom twórcy Battlefield 2042. W becie gry dostępne są też takie ciekawostki jak chociażby dron zwiadowczy. Jeśli lubcie eksperymentować na polach bitwy, zdecydowanie będziecie mieli co robić. Twórcy i tak nie ujawnili jeszcze wszystkich postacie, jakie zobaczymy w grze na premierę.