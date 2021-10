Battlefield 2042 na nowym gameplay’u. Tych map jeszcze nie widzieliście w akcji

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Na oficjalnym kanale Battlefield 2042 udostępniono nowy gameplay ukazujący rozgrywkę z trzech kolejnych map. Zobaczcie, jak w akcji prezentuje się Odnowa, Wrakowisko i Rozłam.

Choć do premiery nowego BF-a nie zostało wcale tak dużo czasu, twórcy dopiero teraz pokusili się na pokazanie pola walki kolejnych lokacji. Zobaczcie, jak fenomenalnie prezentuje się Battlefield 2042 na poniższym nagraniu:

Jest to w zasadzie pierwsze dłuższe spojrzenie z perspektywy graczy na Odnowę, Wrakowisko i Rozłam. Wcześniej EA wraz z DICE prezentowały głównie gameplay z mapy Kosmodron, na której m.in. zmierzyli się testujący podczas niedawnej bety. W związku z tym brakuje jeszcze pokazu z Klepsydry, Manifestu i Kalejdoskopu. Nie zdziwię się, jeśli przed premierą (19 listopada 2021 roku) w sieci pojawi się kolejny filmik, prezentujący właśnie wymienione przed momentem miejsca do rozgrywania meczy.

Podczas oglądania trailera najbardziej zwróciłem uwagę na to, jak dobrze brzmi strzelanie ze wszystkich zaprezentowanych broni. Wbrew pozorom jest to dość ważne w strzelankach, bo ma to bezpośredni wpływ na tzw. feeling gry. Nie mam na myśli jedynie zaprezentowanych karabinów lub pistoletu, ale także działko, w które wyposażony jest helikopter.

