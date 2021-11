W betę Battlefield 2042 zagrało więcej osób, niż kupiło najnowsze inFamous

Beta Battlefield 2042 już dawno za nami i EA postanowiło podsumować zainteresowanie testową wersją gry. Wątek ten poruszono w trakcie podsumowania finansowego.

Electronic Arts podaje, że w betę zaangażowało się łącznie 7.7 miliona graczy na wszystkich platformach. Co więcej, w samym wczesnym dostępie do wersji beta z grą zapoznało się aż 3.1 miliona osób, czyniąc go tym samym najpopularniejszym wczesnym dostępem w historii Electronic Arts. Biorąc pod uwagę, że beta wraz z wczesnym dostępem trwała przez jedynie cztery dni, takie liczby robią spore wrażenie.

Ponad 7 milionów graczy to niemało. Najlepszym tego świadectwem jest fakt, że inFamous: Second Son według najnowszych dostępnych danych sprzedało się w 6 milionach egzemplarzy. To jednak gra dostępna tylko na jedną platformę, ale innych przykładów nie trzeba szukać daleko. Popularne Detroit: Become Human również rozeszło się w 6 milionach kopii. Sukces bety Battlefield 2042 jest więc niezaprzeczalny.

Nastroje graczy nieco się jednak ochłodziły po testach beta. Pojawiły się liczne słowa krytyki wycelowane w obecne w grze nowości, w szczególności system specjalistów. Niemniej deweloperzy wzięli się już za poprawki i obiecują zmianę niektórych elementów gry. Zobaczymy, jak sprawdzi się premierowa wersja BF2042.