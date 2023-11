Jeden z największych hitów tego roku wkrótce na HBO Max. Zapisujcie datę

Barbie Grety Gerwig to jeden z najgłośniejszych filmów roku, a zarazem niezwykle ciepło przyjęty obraz. Wkrótce obejrzymy go wszyscy, na HBO Max.

Jeżeli nie oglądaliście Barbie, to będziecie mieli okazję nadrobić zaległości. Wiele wskazuje bowiem na to, że wielki hit od Warner Bros. wkrótce trafi na streaming. Chodzi oczywiście o platformę HBO Max, która wkrótce przechodzi wielkie zmiany w naszym kraju. Póki jednak nie zmieniło się w Max, nadal używajmy starej nazwy.

Barbie – kiedy na streamingu? Gdzie oglądać?

W każdym razie platforma nie potwierdziła jeszcze niczego oficjalnie. Jak zauważył bloger i YouTuber Radosław Koch na Twitterze, już 17 grudnia 2023 roku kanał telewizyjny HBO ma emitować tegoroczny wielki kinowy hit. Oznacza to w zasadzie jednoznacznie, że Barbie mniej więcej w podobnym okresie zadebiutuje też na streamingu.

17 GRUDNIA o 20:10 na kanale HBO pojawi się BARBIE w reżyserii Grety Gerwig.

Oznacza to, że tego dnia, lub wcześniej, film zadebiutuje na HBO Max. pic.twitter.com/XNHh5YdoTQ — Radosław Koch (@radziokoch) November 28, 2023

Do tej pory wszystkie filmy i seriale, które trafiały do telewizyjnego HBO, jednocześnie stawały się dostępne na platformie SVOD. Czasami było to kilka dni różnicy, zawsze na korzyść internetowej usługi. Można więc śmiało przypuszczać, że Margot Robbie w roli Barbie będziemy mogli oglądać jeszcze przed świętami. Na oficjalnie potwierdzenie tych doniesień trzeba chwilę zaczekać, bo zapewne niedługo grupa Discovery podzieli się nowościami na grudzień.

I choć Barbie brzmi jak dobry plan na spędzenie wolnego czasu, to niejedyna duża produkcja debiutująca w najbliższych tygodniach. Przed końcem roku na Disney+ wleci najnowszy Indiana Jones, a Netflix przygotowuje się do premiery swojego własnego Star Wars, czyli Rebel Moon od Zacka Snydera.