Baldur's Gate 3 w pudełku kupowane przez scalperów, ale Larian uspokaja

Jedna z największych gier tego roku, a zarazem spektakularny sukces Larian Studios to mocny kandydat na grę roku 2023. Nic więc dziwnego, że po genialnej sprzedaży cyfrowej, tytuł doczeka się premiery w wydaniu fizycznym. To, jak niedawno zapowiadał producent, dostępne ma być ekskluzywnie dla sklepu dewelopera. Szybko więc pojawiły się obawy o to, że gra się wyprzeda.

Baldur’s Gate 3 celem scalperów, którzy nie wiedzą tej jednej rzeczy

Stało się to pożywką dla scalperów, którzy po PlayStation Portal obrali nowy cel – pudełkowe BG3. Zaczęli masowo zamawiać pre-ordery, nawet nie wiedząc, że nic na tym nie zyskają. Okazuje się, że wydanie to nie będzie limitowane, a Larian jest pewien, że każdy chętny będzie mógł liczyć na szalenie docenioną grę w pudełku. Producent jednocześnie prosi o to, aby nie kierować się do ofert scalperów, którzy oferują grę z wielokrotną przebitką cenową.

Edycja Deluxe nie jest edycją limitowaną, a zapasy utrzymują się na stałym poziomie, a kolejne fale są przygotowywane w ramach okna wysyłkowego na pierwszy kwartał 2024 roku, więc jeśli widzisz, że są one odsprzedawane online na podstawie potwierdzonych zamówień przedpremierowych po wyższych cenach, pomiń je. Nie będzie niedoboru zapasów. – informuje na Twitterze dyrektor wydawniczy Larian Studios, Michael Douse

Douse sam żartobliwie zaznacza, że wszystko zostało dopięte na ostatni guzik, a przecież mowa o Larianie. Jego zdaniem „nie spodziewamy się jakichkolwiek problemów w ciągu tego 4-miesięcznego okna buforowego” licząc od grudnia 2023 roku do wysyłki zamówień. Producent celowo dał takie szeroko okno wysyłki, aby właśnie uniknąć podobnych niedogodności.