Baldur’s Gate 3 niczym Skyrim. Gra w widoku FPP wygląda cudownie

Nie każdy lubi widok izometryczny, nawet w tak udanych grach jak Baldur’s Gate 3. Co jednak, gdyby twórcy dorzucili do swojego dzieła tryb FPP?

Dla jednych to arcydzieło, a dla innych w zasadzie też, a do tego jeden z najlepszych RPG-ów ostatnich lat. Larian (który ostatnio otworzył biuro w Warszawie) zdecydowanie wydał przełomową grę. Nie każdy fan tego gatunku jednak po nią sięgnął.

Baldur’s Gate 3 w wersji FPP

Wielu graczy czuje się odrzuconych przez widok izometryczny (pół-izometryczny zresztą też), przez co nie chcą sięgać po wiele udanych tytułów. W internecie niektórzy jednogłośnie przyznają, że są w stanie wczuć się w gry tylko w trybie FPP. I teraz będą mogli to zrobić także w hicie Lariana, a wszystko dzięki fanowskiej modyfikacji do Baldur’s Gate 3!

Jeden z moderów stworzył banalną w swojej prostocie modyfikację, która wrzuca nas niemal dosłownie w buty protagonisty. Cały świat oferowany w grze w tym widoku wygląda drastycznie odmiennie, przypominając miejscami nawet Skyrim. Eksploracja w tym wydaniu budzi podziw, ale trzeba pamiętać, że nie ma mowy o perfekcji.

Wszystko dlatego, że projekt ten jedynie “sztucznie” dorzuca widok FPP. Tak naprawdę autor zawiesił kamerę bardzo blisko głowy postaci, umiejscawiając ją tuż nad nią. W ten sposób gra “oszukuje” nas trybem pierwszej osoby. I choć w trakcie zwykłego spacerowania wygląda to nieźle, to w wielu miejscach powoduje bugi i problemy, szczególnie z kontrolerem. Dlatego nie polecam korzystać z moda cały czas, ale na szczęście można go łatwo wyłączyć “w locie”.

Źródło: TheGamer