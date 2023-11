Baldur’s Gate 3 w końcu w pudełku, ale nawet z 3. płytami. Fizyczne wydanie dla Xbox, PlayStation i PC

Larian Studios potwierdziło to, czego spodziewaliśmy się już od jakiegoś czasu. Po pierwsze – gra ukaże się na Xbox Series X/S. I nie mówimy tu jedynie o „cyfrze”, ale i o wydaniu pudełkowym. Wielki hicior tego roku ma trafić do fanów fizycznych opakowań już w pierwszym kwartale 2024 roku. Dokładna data premiery nie jest znana.

Baldur’s Gate 3 w pudełku na PS5, PC i Xbox Series X/S

Gra ma jednak trafić do pudełka nie tylko na Xboksy, ale i na PlayStation 5 oraz PC. To ostatnie jest rzadkością, bo rynek gier komputerowych rządzi się dziś swoimi prawami. Nawet największe hity pokroju Call of Duty od lat nie trafiają do fanów PeCetów w pudełkach. Byłoby fajnie dostać „bogate” wydanie, jak niegdyś kupowało się RPG-a w stylizowanym pudełku, z grubą instrukcją, nierzadko dodatkami i wcale nie nazywało się to „edycja kolekcjonerska”. Larian zamierza to dostarczyć, bo zestaw zapowiada się naprawdę mocno.

W pudełku Baldur’s Gate 3: Deluxe Edition znajdziemy:

Oryginalna ścieżka dźwiękowa na 3 płytach CD

Materiałowa mapa świata

Dwie naszywki z tkaniny

Trzydzieści dwie naklejki

Plakat artystyczny BG3

BG3 w wydaniu „namacalnym” na PC będzie tak naprawdę pudełkiem z kodem na grę na Steam. W przypadku PlayStation 5 i Xbox Series X/S mowa o grze na płytach, z których ją uruchomimy. To jednak wielka przygoda, więc i potrzebuje sporo. Na PS5 znajdziemy dwa dyski blu-ray, a na Xbox aż 3 płyty! Sporo. Warto wiedzieć, że w przypadku wysokiej sprzedaży, Larian nie zamierza odchodzić od tego modelu dystrybucji.

Ten eksperyment jest tym, co uważamy za przyszłość fizycznych nośników, przynajmniej dla nas w Larian. Spędziliśmy kilka ostatnich miesięcy, ucząc się od podstaw, jak to zrobić, i włożyliśmy wszystko, czego nauczyliśmy się z Edycji Kolekcjonerskiej, w to, co mamy nadzieję, jest bezkonkurencyjną wartością dla tego, co uważamy za naszą standardową wersję fizyczną w przyszłości. Jeśli się uda, będziemy robić to w ten sposób dalej. – powiedział Michael Douse, dyrektor wydawniczy Larian Studios

Pozostaje więc mieć nadzieję, że choć Larian będzie mógł podtrzymać wymierające gry w pudełkach przy życiu. Grę zamówicie ekskluzywnie w Larian Store pod tym adresem.