Twórcy Baldur’s Gate 3 otwierają studio w Warszawie

Larian Studios postanowiło rozszerzyć swoją działalność, otwierając w stolicy Polski nowe studio. Będzie to już siódma siedziba cenionych deweloperów.

Czy Baldur’s Gate 3 to jedno z najlepszych RPG tej generacji? A czy dzik… no, wiecie sami, więc chyba nie muszę już odpowiadać na to pytanie. Cieszy więc, że twórcy hitowej pozycji się rozrastają!

Larian Studios stawia na Warszawę

Najnowsza odsłona cyklu Baldur’s Gate zdobyła ponad 200 wyróżnień w kategorii “gra roku”, do tego zgarnęła imponującą liczbę nagród i innych wyróżnień w plebiscytach także największych gamingowych portali na świecie. Nic dziwnego, bo to wielki hicior. Tym bardziej zdumiewa, że zasadniczo staroszkolne RPG rozeszło się tak dobrze, iż studio nie musi martwić się o swoją przyszłość.

Dlatego też firma postanowiła rozszerzyć działalność. Nowa placówka powstała w sercu naszego kraju, czyli w Warszawie. Larian Studios Warsaw dołączy tym samym do globalnego zespołu siostrzanych studiów w Quebecu, Dublinie, Guildford, Barcelonie, Gandawie i Kuala Lumpur.

Decyzja o założeniu stacjonarnego studia w Warszawie podkreśla nasze zaangażowanie w rozwijanie kreatywności, współpracy i innowacji w sercu tętniącej życiem gamingowej sceny w Polsce. Cieszymy się na myśl o byciu częścią tego bogatego w talenty i doświadczenie regionu, szczególnie zważywszy na silną reputację Polski jako centrum entuzjastów RPG i gamingu. – powiedziała Ula Jach, szefowa polskiego studia

Ej, to miło, że i Larian widzi potencjał polskiego gamedevu i również zamierza dorzucić cegiełkę do rozwoju branży w naszym kraju! Co ciekawe, niedawno zaskoczyło nad w ten sposób Activision, które wraz z Microsoftem również stworzyło nowy, polski zespół.

Źródło: Informacja prasowa