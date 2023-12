Gry RPG przyzwyczaiły nas do tego, że nasz bohater co jakiś czas zyskuje nowy poziom postaci. Lepsze umiejętności, statystyki i nowe zdolności pozwalają mierzyć się z coraz to bardziej wymagającymi rywalami. A co gdyby tak ukończyć grę bez ani jednego awansu? Sztuka ta udała się właśnie pewnej osobie w Baldur’s Gate 3.

Baldur’s Gate 3 to trudna gra? To zależy, dla kogo

Trzecia odsłona Wrót Baldura to bez wątpienia jedna z najlepszych gier ostatnich lat. Zyskała nawet tytuł gry roku, a co za tym idzie, zdołała zachwycić miliony fanów na całym świecie. Tak ogromny i rozbudowany tytuł pozwala nam na wiele — w tym również na zróżnicowane podejście do rozgrywki i pokonywania pewnych przeszkód napotykanych na drodze. Jeden z graczy rzucił sobie wyjątkowe wyzwanie. Było nim ukończenie całej gry bez awansowania swojej postaci. Czy to w ogóle możliwe?

Tak, choć wymagane były niezwykłe umiejętności, specyficzny podział punktów na starcie, dobór rasy, klasy i… masa szczęścia. Poniżej możecie znaleźć wideo prezentujące rozgrywkę wraz z komentarzem:

Gracz rozpoczął zabawę od stworzenia Czarodzieja Githyanki. Dobra premia do charyzmy i odpowiednio rozlokowane punkty pomogą pominąć wiele walk dzięki rozmowie. A co z bossami i potężnymi wrogami? Na to również jest metoda. Zakłada wykorzystywanie wybuchających beczek, ognia i mieszanki umiejętności chowania się czy niewidzialności.

Jakby wyzwania było mało, cała sztuka udała się na najwyższym poziomie trudności. Graczowi należą się gromkie brawa, bo zabawa w ten sposób jest czymś wręcz szalonym. Ba, dla wielu nawet z awansem postaci rozgrywka potrafi dopiec, a co dopiero z pierwszopoziomowymi bohaterami…