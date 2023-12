Baldur’s Gate 3 w Xbox Game Pass? Nie ma na to żadnych szans

Baldur’s Gate 3 nie trafi do Game Pass

Nie tak dawno Swen Vincke, założyciel Larian Studios i reżyser gry został zapytany o to, czy ich produkcja trafi w końcu do usługi Xbox Game Pass. Odpowiedź twórcy była jednoznaczna i zamykająca temat — nie, nie ma na to żadnych szans. Od początku było mówione, że ich produkcja nie znajdzie się w usłudze, jej debiut w abonamencie Microsoftu w ogóle nie wchodzi w grę. To kończy dyskusję, ale temat nadal jest całkiem ciekawy.

Na jaw wyszły bowiem plany Microsoftu sprzed lat. Zgodnie z oficjalną dokumentacją, firma miała planować „przejąć” grę tak, aby od razu w momencie premiery na ich konsolach tytuł był dostępny z poziomu popularnej usługi. Co ciekawe, amerykański gigant miał rzekomo przeznaczyć na ten cel kwotę 5 milionów dolarów. Z perspektywy czasu to śmieszne pieniądze, bo mowa przecież o grze roku i milionach sprzedanych egzemplarzy.

Twórcy z Lariana doskonale widzą, że Microsoft zupełnie nie doszacował ich produkcji. Sami uważają zaś, że dostarczając pełen, rozbudowany produkt mają prawo wymagać za niego konkretnej ceny. To w ich mniemaniu uczciwa umowa i nie ma sensu się z tym spierać. Nie bez powodu nowe Wrota Baldura otrzymały tyle statuetek. To genialna, rozbudowana historia, w której nie znajdziemy mikrotransakcji, a w zamian otrzymujemy niezliczone godziny zabawy. Brzmi fair?

Jedna z najlepszych gier ostatnich lat, czyli Baldur’s Gate 3 pojawiła się na rynku 3 sierpnia 2023 roku w wydaniu pecetowym, 6 września na konsole PlayStation 5 i niedawno, bo 8 grudnia na Xbox Series X|S.