Czasami twórcy gier rzucają słowa na wiatr, ale niektórym aż chce sie ufać. Tak jest w przypadku deweloperów z Larian Studios, którzy stworzyli m.in. Baldur’s Gate 3. Ta genialna gra stała się jedną z najlepszych pozycji w historii i na pewno część z nas czeka na kontynuację. Czy to możliwe, że nowa odsłona ukaże się już za 5 lat? To zasugerował szef studia, chociaż… mam pewne wątpliwości.

Baldur’s Gate 3 w 2029 roku? Dziwna sugerstia twórcy

W ostatnim czasie w Malezji odbyła się gala SEA Game Awards 2024, na której zjawił się m.in. Swen Vincke z Larian Studios. Odbierał przyznaną mu nagrodę, a będąc na scenie rzucił dość interesujące słowa – “Musimy ciężko pracować nad kolejną grą, abyśmy mogli wrócić tutaj za pięć lat”. Momentalnie wszyscy podłapali temat, uznając, że w takim razie studio już tworzy coś nowego, a wspominana gra ma być gotowa za około 5 lat – w 2029 roku. Czyżby wtedy miała wyjść nowa odsłona Baldur’s Gate?

Chcąc wierzyć plotkom, należałoby stwierdzić, że tak. Ale raczej było to spore uproszczenie i w rzeczywistości na nowy tytuł od studia przyjdzie nam poczekać trochę dłużej. Nie zmienia to jednak faktu, że ekipa od Baldura wypracowała sobie świetną taktykę tworzenia gier. Jak sami uznają, jest to “pogoń za słońcem”. O co dokładnie chodzi?

Larian Studios otworzyło wiele studiów dookoła świata. Ekipy znajdują się m.in. w Europie (np. w Warszawie), Dublinie, Kuala Lumpur czy Quebecu. Ostatecznie, gdy jedna ekipa kończy pracę, może przekazać swój dorobek następnej, która dopiero zaczyna. W ten sposób możliwa jest produkcja gier 24/7 bez niewolniczego eksploatowania ludzi.

Źródło: wccftech.com