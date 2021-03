BAFTA 2021 – Hades jako gra roku oraz polski akcent. Zgadzacie się z wyborem?

Poznaliśmy zwycięzców nagród BAFTA 2021. Jury wyłoniło najlepsze gry w danych kategoriach i znalazło się nawet miejsce dla produkcji od polskiego zespołu Phobia Game Studio.

Wszystkie największe gale z nagrodami dla gier wideo mamy już za sobą. The Game Awards 2020 przyniosło parę zaskoczeń i kontrowersji, a BAFTA zdecydowała się na jeszcze bardziej interesujące wybory. Co więcej, jedna z nagród trafiła do polskiego studia.

BAFTA 2021 z wyróżnieniami dla mniejszych twórców

Szczególnie dużo emocji może wzbudzać tytuł najlepszej gry 2020 roku. Akademia doceniła Hadesa. Indyczy rogue-lite nie zdobył wielu podobnych nagród, ale najważniejsza BAFTA trafiła właśnie do uznanego studia Supergiant Games. Choć dla wielu graczy może być to niezrozumiały wybór, osobiście bardzo ciepło wspominam Hadesa i cieszę się, że otrzymał tak istotne wyróżnienie. Dodatkowo tytuł zgarnął nagrody za najlepszy projekt, osiągnięcia artystyczne i narrację. Osobną statuetkę otrzymał Logan Cunningham za udzielenie głosu kilku postaciom.

Co ciekawe, znalazło się miejsce na polski akcent. Carrion od Phobia Game Studio otrzymał statuetkę za najlepszy debiut. Niecodzienna produkcja została wcześniej doceniona przez krytyków i kolejny sukces polskiego zespołu bardzo cieszy. Trzymam kciuki za następny projekt studia. Jeśli powtórzy sukces Carriona, to kto wie, może warszawski zespół wyrośnie na kolejnego giganta branży?

Oczywiście nagrody nie ominęły też produkcji Naughty Dog. Kontynuacja The Last of Us zgarnęła trzy wyróżnienia. Pierwszym z nich było GOTY od publiczności, drugim najlepsza animacja, a trzecie powędrowało do Laury Bailey za odegranie Abby. Jak widać, TLOU2 jeszcze bardziej podbija swój rekord za największą ilość nagród dla gry wideo.

Pełna lista zwycięzców BAFTA 2021

Oczywiście nagród rozdano znacznie więcej. Łącznie do rąk twórców trafiło aż siedemnaście statuetek. Dodatkowo w zestawieniu pojawia się kilka sporych niespodzianek.

Pełna lista zwycięzców tegorocznych nagród British Academy Film Awards:

Najlepsza gra – Hades

– Hades Brytyjska gra – Sackboy: Wielka Przygoda

– Sackboy: Wielka Przygoda Animacja – The Last of Us Part 2

– The Last of Us Part 2 Osiągnięcia artystyczne – Hades

– Hades Osiągnięcia dźwiękowe – Ghost of Tsushima

– Ghost of Tsushima Debiutancka gra – Carrion

– Carrion Rozwijająca się gra – Sea of Thieves

– Sea of Thieves Gra rodzinna – Sackboy: Wielka Przygoda

– Sackboy: Wielka Przygoda Gra poza rozrywką – Animal Crossing: New Horizons

– Animal Crossing: New Horizons Projekt gry – Hades

– Hades Gra wieloosobowa – Animal Crossing: New Horizons

– Animal Crossing: New Horizons Muzyka – Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

– Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Narracja – Hades

– Hades Oryginalna własność – Kentucky Route Zero: TV Edition

– Kentucky Route Zero: TV Edition Odtwórczyni lub odtwórca głównej roli – Laura Bailey jako Abby w The Last of Us Part 2

– Laura Bailey jako Abby w The Last of Us Part 2 Odtwórczyni lub odtwórca roli drugoplanowej – Logan Cunningham jako Hades, Achilles, Posejdon, Asterius, Charon i Opowiadacz w Hadesie

– Logan Cunningham jako Hades, Achilles, Posejdon, Asterius, Charon i Opowiadacz w Hadesie Gra roku EE (głosowanie publiczności) – The Last of Us Part 2

Koniecznie dajcie znać, jeśli nie zgadzacie się z decyzjami jury. Której produkcji wręczylibyście nagrodę za grę roku?

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.