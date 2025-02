Hades 2 dostał aktualizację. Twórcy ciekawie ją zaprezentowali

Mało kto lubi czytać niezwykle długie opisy aktualizacji. Przedstawiciele studia Supergiant Games poinformowali o udostępnieniu pokaźnych rozmiarów patcha do gry Hades II. Jak nietrudno się domyślić, tzw. patch notes są dość długie. Informacji jest wiele, a czytanie wszystkiego raczej zajęłoby sporo czasu. Deweloperzy wpadli więc na ciekawy pomysł i zaprezentowali aktualizację w bardzo nietypowy sposób.

Hades 2: Warsong Update. Twórcy prezentują nową aktualizację w unikalny sposób. „Patch notes ASMR”

Równocześnie z opisem aktualizacji na platformie Steam studio udostępniło trwające nieco ponad 27 minut nagranie, w którym narrator gry, Logan Cunningham, z użyciem swojego niezwykle charakterystycznego głosu odczytuje absolutnie wszystkie informacje o najnowszym patchu. Jest to nietypowe podejście do tzw. patch notes’ów. Pozwala nie tylko zapoznać się z całą zawartością aktualizacji, ale również zwyczajnie zrelaksować. Wielu graczy żartobliwie nazwało to „patch notes ASMR”.

Jeśli zaś chodzi o sam update, aktualizacja Warsong wprowadza szereg istotnych nowości oraz usprawnień. Zaczynając od najważniejszego, gracze mają teraz możliwość przekroczenia bram Olimpu. Mogą więc dotrzeć na sam szczyt mitycznej góry, gdzie czeka na nich „Ostateczna Konfrontacja”.

Do panteonu dołączył znany wszystkim dobrze Ares, grecki bóg wojny, razem ze swoimi unikalnymi błogosławieństwami i mocami do zaoferowania graczowi. Deweloperzy zdecydowali się również na przebudowę systemu błogosławieństw. Dodano nowe opcje do różnych bóstw, a Ołtarz Popiołów (Altar of Ashes) doczekał się zmian, zyskując nowe efekty. Same karty otrzymały odświeżone grafiki. Oprócz tego w grze pojawił się nowy towarzysz w postaci zwierzęcego kompana, który wspiera gracza w walce.

Ci, którzy chcą nowości doświadczyć osobiście, mogą już pobierać patcha. Hades II znajduje się aktualnie we wczesnym dostępie w ramach Steam Early Access na PC.

Źródło: PC Gamer