Gracze błagają o tę grę w PS Plus. Netflix rozda ją za darmo

Posiadacze konsol PlayStation w zasadzie co miesiąc proszą o dodanie do PS Plus genialnego roguelike’a z 2020 roku. A tymczasem Netflix zapowiada, że rozda go za darmo swoim abonamentom, w wersji mobilnej.

Zapewne wszyscy kojarzą tytuł Hades, który zdobył nagrodę BAFTA dla najlepszej gry 2020 roku. To wspaniała produkcja od utalentowanego studia Supergiant Games. Deweloper zaserwował nam roguelike’owy dungeon crawler, przenoszący nas do świata greckiej mitologii. I to chwyciło! Na Steam gra posiada przytłaczająco pozytywne opinie, a średnia z recenzji na Metacritic wynosi 93/100. Tytuł zbierał swego czasu mnóstwo „dziesiątek”, więc nic zaskakującego, że jest to gra pożądana przez wielu z nas. Nie dziwi zatem, że w comiesięcznych predykcjach do oferty PS Plus, forumowicze z Reddit ciągle proszą o ten tytuł. Również teraz, tuż przed ujawnieniem oferty PS Plus Extra na listopad 2023, Hades powtarza się gęsto w życzeniach posiadaczy konsol PlayStation. A tymczasem…

Sony nie reaguje, a Netflix rozda Hades w wersji na smartfony

Dobrą nowiną jest zapowiedź platformy Netflix, która zamierza rozdać swoim abonentom grę Hades w wersji na system iOS. Znany tytuł zadebiutuje na telefonach w 2024 roku i właśnie wtedy pojawi się za darmo dla aktywnych subskrybentów Netflixa. Niestety, konkretnej daty udostępniania gry jeszcze nie poznaliśmy. „Drugie” niestety jest takie, że Hades póki co nie został zapowiedziany na system Android, więc posiadacze smartfonów z tym popularnym w Polsce systemem musza obejść się smakiem.

Przypominam, że Hades to gra bez multiplayer’a, a więc można w nią grać tylko w trybie singleplayer. Naszego bohatera obserwujemy z rzutu izometrycznego i prowadzimy go przez losowo generowane labirynty, zabijając po drodze coraz to trudniejsze zastępy potworów. Niby prosty zamysł, znany od lat, a jednak tak opracowany, że wciąga bez reszty.

W naszej recenzji też doceniliśmy historię Zagreusa, wystawiając tytułowi mocną notę 4,5/5. Wspominaliśmy w teście, że nawet wysoki poziom trudności nie jest przeszkodą, by spróbować podejść do tej gry: