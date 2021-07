Avatar: Frontiers of Pandora zaoferuje „nową historię i nowych bohaterów”

Przedstawiciel Disney and Pixar Games zapowiedział, że Avatar: Frontiers of Pandora nie będzie powielać fabuły filmu. Przeciwnie, tytuł opowie całkowicie nową historię.

Wiceszef Disney and Pixar Games Luigi Priore stwierdził w rozmowie z VentureBeat.com, że film Avatar ma stanowić swego rodzaju punkt wyjścia dla produkcji Massive Entertainment, ale na pewno gra nie będzie opowiadała tego samego. Przeciwnie, fani uniwersum mogą spodziewać się całkowicie nowej historii i nowych bohaterów. Oto wypowiedź Lugigiego Priore:

Były takie czasy – 15 czy 20 lat temu – gdy „granie w film” było czymś. Kupowało się produkcję wideo i grało w film (…). To było popularne wtedy, ale teraz gracze oczekują więcej. Chcą wchodzić w interakcje z ich ulubionymi postaciami i światami, ale chcą też poznawać nowe historie i robić zupełnie nowe rzeczy (…). Taką możliwość da Avatar (…). Produkcja zaoferuje całkowicie nową fabułę i nowych bohaterów.

Premierę Avatar: Frontiers of Pandora planuje się na 2022. Tytuł zaprezentowano na tegorocznych targach E3. Pokazano wówczas krótki trailer, który bardzo przypadł do gustu graczom. Dla przypomnienia publikujemy go poniżej.

Produkcja wygląda zjawiskowo i dlatego już wiadomo, że nie zagrają w nią posiadacze konsol poprzedniej generacji. Co ciekawe, w Avatarze nie będzie można wyłączyć ray tracingu, o czym piszemy szerzej tutaj.