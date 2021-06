Trailer Avatar: Frontiers of Pandora. Gra na podstawie kinowego hitu nie dla wszystkich

Wisienką na torcie pokazów Ubisoftu podczas E3 2021 było Avatar: Frontiers of Pandora. O nowej produkcji Ubisoftu wiedzieliśmy od dłuższego czasu, jednakże nareszcie zaprezentowano nam trailer gry.

Filmowy Avatar jest obecnie najlepiej zarabiającą kinową produkcją w historii całej filmografii. Nie dziwi mnie w takim razie fakt, że nareszcie wzięto się na poważnie za przełożenie tej marki na growe realia. Pod sam koniec dzisiejszego pokazu francuskiego wydawcy pokazano w końcu pierwszy materiał promocyjny nowej gry na wspomnianej licencji. Zobaczcie sami, jak się prezentuje:

Cóż, trzeba przyznać, że wygląda to niesamowicie. Choć sam nie jestem wielkim fanem wspomnianego filmu, to wydaje się, że Ubisoft perfekcyjnie przełożył tamtejszy świat. Jestem bardzo ciekaw jednak samego gameplayu, bo na jego temat nie powiedziano praktycznie nic. Wiemy jednak coś na premierze produkcji. Ta odbędzie się dopiero w przyszłym roku. Kiedy dokładnie? Niestety, tego jeszcze nie zdradzono. Cóż, będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

Co ciekawe, dowiedzieliśmy się, że mamy tutaj do czynienia z next-genową produkcją. W związku z tym myślę, że powoli wydawcy będą już odchodzić od poprzedniej generacji konsol. Czyżby obecna sprzedaż nowego sprzętu PlayStation i Microsoftu była już na tyle wystarczająca, by o tym myśleć? Najwidoczniej tak. Chyba w końcu czas na zakup nowej maszyny do grania.