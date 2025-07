Ubisoft wreszcie pozytywnie zaskoczył. Gra z 2023 roku otrzyma wyczekiwane funkcje

Choć nie dzieje się to często, Ubisoft potrafi jednak pozytywnie zaskoczyć. Do produkcji z 2023 roku zmierzają funkcje, o które prosili gracze.

Pod koniec bieżącego roku będziemy obchodzić drugie urodziny gry Avatar: Frontiers of Pandora. Choć nie obyło się bez kontrowersji, tytuł zebrał ostatecznie wystarczająco duże grono fanów, aby zapisać się na kartach historii Ubisoftu jako sukces. Teraz natomiast deweloperzy z oddziału Ubisoft Massive postanowili pozytywnie zaskoczyć graczy i oficjalnie zapowiedzieli sporą aktualizację, która ukaże się jeszcze w tym roku.

Avatar: Frontiers of Pandora z dużą aktualizacją

Patch zadebiutuje 5 grudnia na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Data nie jest przypadkowa – to zaledwie dwa tygodnie przed premierą filmu Avatar: Fire and Ash. Aktualizacja zaoferuje dwie główne atrakcje: pełnoprawny tryb trzecioosobowy oraz długo wyczekiwany tryb Nowej Gry+. Do tej pory gra oferowała jedynie widok trzecioosobowy, co nie wszystkim przypadło do gustu.

Po premierze aktualizacji będzie można natomiast przełączać się na widok zza pleców bohatera, z pełnym wsparciem animacji, sterowania i kamery. Twórcy zapewniają, że wrażenia mają być płynne i naturalne, niezależnie od tego, czy gracz eksploruje świat, walczy czy też, najzwyczajniej w świecie, podziwia Pandorę.

Drugą istotną zmianą będzie tryb Nowej Gry+. Jak zapewne większość z Was doskonale wie, ten tryb umożliwi ponowne przejście kampanii z zachowaniem wszystkich postępów, ekwipunku i umiejętności. W zamian pojawią się zaś znacznie trudniejsi przeciwnicy oraz zupełnie nowa ścieżka rozwoju postaci i jeszcze mocniejszy sprzęt. To świetna okazja dla zaawansowanych graczy, by sprawdzić swoje umiejętności.

Reżyser kreatywny gry, Omar Bouali, podkreśla, że aktualizacja jest wyrazem wdzięczności dla społeczności gry. Nie pierwszy raz słyszymy o tym, że Ubisoft postrzega Avatara jako żyjący świat, który rozwija się razem z graczami. Niektórzy spekulują, że dodanie widoku TPP do Avatara może zwiastować wprowadzenie jej również w Far Cry 7. Byłoby to coś zupełnie nowego w serii. Cóż, zobaczymy.

Źródło: Wccftech