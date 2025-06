Astro Bot otrzyma nowe poziomy i dedykowany DualSense

Nowe DLC do Astro Bot i limitowany DualSense

Podczas czerwcowego State of Play pojawiło się kilka mocnych tytułów, ale jednym z największych zaskoczeń wieczoru była właśnie zapowiedź nowości w Astro Bot. Choć gra ma już na koncie m.in. tytuł Gry Roku The Game Awards 2024, studio Team Asobi wciąż dorzuca do niej coś nowego – i to zupełnie za darmo. Tym razem mowa o pięciu nowych poziomach z serii Vicious Void, które trafią do gry 10 lipca 2025. Mają być trudniejsze, bardziej wymagające i stworzone z myślą o graczach, którzy lubią się trochę spocić przy skakaniu po platformach.

Co ważne – po dodaniu tej paczki, liczba poziomów w Astro Bot przekroczy 90, co jest naprawdę imponującym wynikiem jak na platformówkę.

On July 10, Astro Bot gets five challenging new levels to test your platforming skills



⚬ Twin-Frog Trouble

⚬ Suck It Up

⚬ Handhold Havoc

⚬ High Inflation

⚬ ???



First details: https://t.co/VSPRQ2PgPS pic.twitter.com/NceLkymhv3 — PlayStation (@PlayStation) June 5, 2025

Zobacz też: Zapomniane gry od Rockstar. Nie tylko GTA – te hity musisz znać

Jedną z niespodzianek jest dodanie do gry nowego bota do kolekcjonowania – Atsu, czyli głównego bohatera nadchodzącego Ghost of Yotei. To subtelny cross-over, który może sugerować, że PlayStation zaczyna łączyć swoje uniwersa w bardziej bezpośredni sposób. Mała rzecz, a cieszy – zwłaszcza fanów lore i estetyki Astro.

Poza dodatkowymi poziomami, Team Asobi zapowiedziało również nową wersję limitowanego kontrolera DualSense w stylu Astro. Na pierwszy rzut oka wygląda niemal identycznie jak poprzedni model – z jednym wyjątkiem: oczy Astro-bota zostały przerobione tak, by wyglądały na uśmiechnięte. Drobiazg? Może. Ale wystarczy, by rozbroić każdego fana serii. Na razie nie znamy dokładnej daty premiery kontrolera, ale według zapowiedzi trafi do sprzedaży jeszcze w tym roku.

Źródło: wccftech