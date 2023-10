Znamy bohaterów Assassin’s Creed Red? Kobieta z Japonii i uchodźca z Afryki

Wiemy już, że niemal na pewno nadchodząca odsłona Assassin’s Creed Red będzie rozgrywać się w Japonii. A co z głównym bohaterem? Właściwiej byłoby jednak użyć żeńskiej formy. Wszystko wskazuje bowiem na to, że wcielimy się w rolę kobiety. Tak sugeruje pewna grafika udostępniona w sieci przez Pierre’a Boudreau. Zdjęcie mówi nam zresztą wiele nie tylko o głównej postaci.

Assassin’s Creed Red, czyli Japonia i kobiety

Są plotki, które rozbudzają wyobraźnię, istnieją też takie, które jawią się jako skrajnie niedorzeczne. Te dotyczące Assassin’s Creed Red można by zapisać do kategorii „wielce prawdopodobnych”. Choć oficjalnych informacji na temat gry brakuje, możemy być (prawie!) pewni, że nadchodząca odsłona serii zabierze nas do odległej Japonii. Tego chcieli gracze, tego najwidoczniej chce też Ubisoft. Wszystko do tej pory wskazywało na właśnie takie umiejscowienie akcji. Zresztą zobaczcie sami — nasz wpis co nieco wyjaśni w tej sprawie.

Ostatnio więcej światła rzucono też na główną postać gry. Udostępniona przez Pierre’a Boudreau grafika mówi nam wiele o postaci, w którą być może wcielimy się w nadciągającej grze. Zdjęcie (czy też grafika) to pierwszy tego rodzaju materiał udostępniony w związku z odsłoną serii o podtytule lub nazwie roboczej Red. Widać na nim kobietę w charakterystycznym stroju, którego krój i kaptur nawiązują do asasyńskich tradycji z innych gier cyklu. Kobieta jest uzbrojona w oręż rodem z Japonii, w tle zaś widać świątynię lub inny klimatyczny budynek z tego regionu świata.

🇯🇵 Japonya'da geçecek olan Assassin's Creed Codename Red'in kadın karakteri ve logosu. pic.twitter.com/KUJWQmAgo3 — Press Start 🎮 (@pressstartexe) October 22, 2023

Jak potwierdził na Twitterze/X RinoTheBouncer, zabójczyni ma mieć na imię Naoe lub Naoi i być jedną z aż dwóch głównych postaci. Drugą grywalną osobą wg. twitterowicza będzie afrykański samuraj, który uciekł lub został wypędzony z rodzimego kraju. Co ciekawe, Assassin’s Creed Red ma być mocno zbliżony stylem rozgrywki do Origins. Zaobserwujemy zatem zwrot w stronę doświadczenia w stylu RPG, być może z pewnymi elementami fantasy.

To nie koniec podobieństw z Orignis, którego akcja miała miejsce w starożytnym Egipcie. Japońska bohaterka ma dzielić z Baekiem również motywację, jaką jest zemsta za zabójstwo członka rodziny. Gra ma oferować rozbudowany system ukrycia i premiować taki styl gry. Środowisko ma być zniszczalne (do pewnego stopnia), a gracz będzie mógł wykorzystywać m.in. elementy otoczenia dla swoich korzyści. Mowa tu choćby o gaszeniu pochodni czy kryciu się w trawie.

Sama rozgrywka ma być oczywiście osadzona w historycznych realiach. Nie poznaliśmy jednak dokładnych dat, a raczej ich przedział, w tym wypadku 1603 – 1868 naszej ery. Kiedy premiera? Najpewniej nowy Assassin’s Creed ukaże się na święta 2024 roku. Niemniej jeszcze na początku przyszłego roku poznamy więcej szczegółów.