Assassin’s Creed w Japonii już niedługo? „Największy hit 2024 roku”

Assassin’s Creed o kodowej nazwie RED miałby zabrać graczy do kraju w dalekiej Azji, czyli Japonii. Popularny setting to spełnienie marzeń dla wielu fanów i wiele wskazuje na to, że te sny mogą się wkrótce spełnić. Co ciekawe, premiera gry miałaby mieć miejsce prędzej, niż początkowo zakładano. Jak to często bywa, rąbka tajemnicy uchylają ogłoszenia o pracę.