Assassin’s Creed Valhalla – dodatek opóźniony. Znamy nową datę premiery

Ubisoft nieoczekiwanie potwierdził, że pierwszy dodatek do Assassin’s Creed Valhalla nieco się spóźni. Wydawca przesunął premierę o kilkanaście dni w celu dopracowania rozszerzenia.

Valhalla rozwija skrzydła po premierze i Ubi rzekomo szykuje nie dwa, a trzy obszerne dodatki. Niestety, z dodatkową treścią nie zapoznamy się tak szybko, jak byśmy tego chcieli. Wydawca potwierdził, że pierwsze rozszerzenie trafi do graczy z niemałym opóźnieniem.

Pierwszy dodatek do Assassin’s Creed Valhalla ukaże się w maju

Gniew Druidów początkowo miał ukazać się 29 kwietnia. Ubi ogłosiło na Twitterze, że datę premiery przesunięto na 13 maja. Nie jest to może bardzo odległy termin, ale to nadal kilkanaście dni obsuwy względem pierwotnie zakładanej daty.

Powód opóźnienia jest dość oczywisty. Ubisoft chce dostarczyć swoim graczom jak najlepsze możliwe doświadczenie. Wymaga to dodatkowej pracy, ale bardziej doszlifowany produkt chyba jest wart nieco dłuższego oczekiwania.

Co więcej, Ubi zapowiedziało, że wkrótce udostępni artykuł, w którym rozjaśni aktualny proces twórczy studia. Gracze zapewne będą mieli lepszy wgląd w to, jak przebiega rozwój Valhalli i z czego wynikają problemy i/lub opóźnienia. To bardzo istotne w kontekście niedawnych kontrowersji związanych z problematycznymi aktualizacjami gry.

Podejście wydawcy nastraja pozytywnie do dodatku, ale wcale mnie ono nie dziwi. Assassin’s Creed Valhalla ma za sobą bardzo wyboistą trasę, która nadal do końca się nie wyrównała.

Valhalla ma sporo popremierowych kłopotów

Jeśli regularnie gracie w Valhallę lub śledzicie wiadomości o grze, z pewnością zauważyliście, że aktualizacje od Ubi sprawiają graczom wiele problemów. O ile łatki eliminują wiele błędów, tak często zdarza się, że przemycają do produkcji nowe bugi.

Naturalnie nikomu się to nie podoba. Praktycznie po każdej aktualizacji widzimy, że gracze narzekają na świeże błędy. Problem wynika z tego, że Valhalla to mimo wszystko niesamowicie złożona gra z gigantycznym światem i masą zawartości, więc ciężko utrzymać ją w ryzach.

Ostatnio zresztą miał miejsce wyjątkowo głośny incydent. Aktualizacja wprowadzająca do Valhalli nowy event tak mocno napsuła krwi graczom, że Ubi musiało tymczasowo wyłączyć wydarzenie. Ilość błędów była zatrważająca i na wydawcę wylała się fala hejtu.

Tak czy inaczej, opóźnienie dodatku Gniew Druidów tro paradoksalnie pozytywna wiadomość. Zarówno gracze jak i Ubisoft wyjdą lepiej na wydaniu bardziej dopracowanego produktu z opóźnieniem, niż pospiesznie sklejonego potworka, który będzie musiał być łatany tygodniami.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.