Dodatek do Assassin’s Creed Valhalla zamiast nowej części? Ubi zaskakuje

Wygląda na to, że w 2022 roku otrzymamy dodatek do Assassin’s Creed Valhalla zamiast nowej odsłony serii. Youtuber odpowiedzialny za sprawdzone przecieki ujawnił rozwinięcie o nazwie „Meteor”.

Wielu graczy liczy, że jeszcze w tym roku ujrzymy zapowiedź najnowszej odsłony Assassin’s Creed. To całkiem możliwe, ale wygląda na to, że nie zadebiutuje ona w 2021 roku. Możliwe, że Ubisoft szykuje sporą niespodziankę dla fanów Valhalli.

Assassin’s Creed Valhalla otrzyma trzeci dodatek

Youtuber J0nathan wrzucił na swojego Twittera bardzo interesujący zrzut ekranu. Widzimy na nim trzy pliki dotyczące dodatków do Valhalli. Jeden odnosi się do Gniewu Druidów (Ireland), drugi do Oblężenia Paryża (Francia), a trzeci nosi nazwę Meteor.

To o tyle zaskakujące, że Ubi zapowiadało wcześniej tylko dwa duże rozszerzenia. Nie ma tu mowy o pomyłce w nazewnictwie plików. Meteor został opisany jako trzecie rozszerzenie do gry. Co więcej, J0nathan to sprawdzone źródło przecieków. Praktycznie wszystkie jego informacje znajdują potwierdzenie w rzeczywistości. Ma on na swoim koncie chociażby ujawnienie dokładnej daty premiery Valhalli. Dodatkowo niedawno uraczył nas informacjami odnośnie nowej odsłony cyklu.

Ciężko póki co gdybać na temat dodatku Meteor. Być może zabierze on nas do innego kraju, ale równie dobrze może bazować na wątkach mitologicznych znanych z podstawki. Gracze ciepło przyjęli podróże w zaświaty, więc rozszerzenie umiejscowione w krainie bogów zdaje się być sensownym typem.

Dodatek do Assassin’s Creed Valhalla zamiast nowej odsłony serii

Kolejny dodatek oznaczałby, że w tym roku raczej nie ujrzymy nowej odsłony serii. Gniew Druidów debiutuje pod koniec kwietnia, a Oblężenie Paryża ukaże się latem. Jeśli Meteor nie został jeszcze ogłoszony, to najpewniej Ubi ujawni go w trakcie którejś z letnich konferencji. W efekcie zagramy w niego najwcześniej jesienią lub zimą.

Kilkumiesięczny odstęp między premierą dodatku a nowej odsłony serii nie miałby większego sensu dla Ubisoftu. Co więcej, plotki mówią, że studio znów szykuje małą ewolucję swojej marki. W efekcie z pewnością potrzebuje więcej czasu na rozwój gry, choć za jej produkcję zapewne odpowiada inne studio. Za Valhallą stoi Ubi Montreal, więc nowa odsłona może być rozwijana przez oddział w Quebec.

Valhalla prezentuje kilka eksperymentalnych nowości jak chociażby odświeżony system questów pobocznych i rekrutacji wikingów, dodatki zapewne również wprowadzą kilka testowych elementów, mających sprawdzić ich odbiór przez społeczność. Właśnie dlatego przypuszczam, że w 2021 roku nie zagramy w kontynuację cyklu. Wszystko stanie się jasne po ujawnieniu nowego rozszerzenia.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.