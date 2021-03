Assassin’s Creed Valhalla z nowym eventem. Jest data premiery pierwszego dodatku

Ubisoft przedstawił graczom nowe wydarzenie w Assassin’s Creed Valhalla. Dodatkowo wydawca w końcu podzielił się datą premiery pierwszego dodatku.

Dodatek Gniew Druidów zadebiutuje już 29 kwietnia. Przed premierą dodatku gracze mogą cieszyć się Świętem Ostary, czyli wikińską wersją Wielkanocy. Fani średniowiecznej Anglii zdecydowanie będą mieli co robić.

Assassin’s Creed Valhalla wita wielkanocny event

Święto Ostara właśnie ruszyło. Wydarzenie potrwa do 8 kwietnia i zagwarantuje wiele atrakcji. Podobnie jak w przypadku poprzedniego eventu, tak i tym razem dla graczy przygotowano kilka wyjątkowych aktywności.

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami, więc Eivor może zająć się szukaniem pisanek w Ravensthorpe. Jeśli męczą Was już ciągłe podboje i grabieże, to jest to dobry sposób na rozładowanie napięcia wśród swojej hordy wikingów.

Co więcej, powróciły konkursy z nagrodami. Eivor znów może zmierzyć się z innymi mieszkańcami swojego miasteczka w piciu, strzelaniu z łuku i w pojedynkach na pięści. Święto Ostara to jednak nie tylko przyjemności, ale też obowiązki.

Nocą w okolicach Ravensthorpe kręcą się duchy i demony, które uprzykrzają życie mieszkańcom mieściny. Pokonanie ich również zagwarantuje Wam nagrody.

Warto wspomnieć, że aby odblokować wydarzenie musicie ukończyć przynajmniej jeden wątek fabularny po założeniu Ravensthorpe. Święto Ostara jest częścią najnowszej aktualizacji Valhalli. Wraz z eventem do gry trafiło wiele nowości i w tym miejscu znajdziecie opis łatki 1.20.

Gniew Druidów zmierza do Assassin’s Creed Valhalla

Wspomniany wcześniej Gniew Druidów w końcu trafi do gry. To pierwsze z dwóch zaplanowanych płatnych rozszerzeń. Eivor wyruszy w nim do pięknej Irlandii, gdzie postara się przypodobać celtyckim wodzom. Oczywiście nie będzie to bezproblemowe zadanie, wszak będą mu przeszkadzać tytułowi druidzi. Dodatek będzie dostępny dla posiadaczy przepustki sezonowej, ale można go też kupić osobno.

Wiosną, po premierze dodatku, w grze pojawi się nowy tryb rozgrywki – mistrzowskie wyzwania. Na jego szczegóły musimy jeszcze poczekać, ale zdecydowanie nie będziemy narzekać na nudę. Co więcej, latem doczekamy się kolejnego dodatku umiejscowionego w Paryżu. Docelowo będzie to ostatnie rozszerzenie, ale zapewne później gra doczeka się jeszcze paru aktualizacji. Póki co czekamy na więcej konkretów, a w międzyczasie i tak jest sporo rzeczy do zrobienia.

Jeśli gracie w Valhallę, pamiętajcie żeby odebrać prezenty od Ubisoftu. Wydawca rozdaje kilka bardzo wartościowych przedmiotów w podzięce za wsparcie fanów w rozwoju gry. Przygotowano darmową zawartość kosmetyczną, ale też bardziej cenne upominki.

